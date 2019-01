Abusi sui calciatori | dati allarmanti dal Brasile | 1 su 3 ne ha avuto esperienza

GIUSEPPE MATARAZZO - PEDOFILO UCCISO A BENEVENTO/ Il mandante è il padre del 15enne che si suicidò per Abusi : Arrestate due persone accusate di aver UCCISO GIUSEPPE MATARAZZO, un PEDOFILO appena scarcerato lo scorso luglio ecco di cosa si tratta

Suicidi in carcere - 2018 da record. Serve una legge per prevenire solitudine e Abusi : Come ogni anno di questi tempi, arriva il solito triste bilancio sui Suicidi in carcere. Quante persone si sono tolte la vita nelle carceri italiane in questo 2018? Sono state 65, più di tutti gli anni scorsi fino al 2011 quando, ancora in piena emergenza sovraffollamento, furono 66. Non voglio scendere nei dettagli del conteggio, che mi paiono davvero poco interessanti, con il Ministero che chiede di calare di qualche numero perché forse non ...

Legge 104 - gli Abusi sui permessi sono un reato penale contro lo Stato : Qualsiasi lavoratore che usufruisca dei permessi concessi dalla Legge 104/92 e che ne faccia un abuso conclamato, commette due illeciti. Si va incontro a due diverse tipologie di sanzioni. Nella fattispecie, i reati o gli illeciti sono due, uno di carattere civile e uno (ben più grave) di tipo penale. Una sentenza della Suprema Corte specifica che gli abusi sui permessi essendo un reato contro lo Stato rientrano tra quelli a cui si può procedere ...

Afghanistan - molestie e Abusi nel calcio femminile : scandalo sui vertici della Federazione : Uno scandalo scuote il calcio femminile afghano, uno dei simboli delle “libertà” che le donne del paese asiatico hanno conquistato negli ultimi anni. A seguito di un articolo pubblicato dal Guardian, il presidente Ashraf Ghani ha ordinato all’ufficio del procuratore generale di avviare un’inchiesta su presunti abusi sessuali contro alcune atlete. Una vicenda che il presidente ha definito “scioccante per tutti gli afghani. Non ...

Antonio Di Maio ha pubblicato un video per discolpare suo figlio Luigi dallo scandalo dei lavoratori in nero e delle costruzioni Abusive sui terreni di famiglia : Antonio Di Maio, padre del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha pubblicato un video su Facebook per discolpare suo figlio, sospettato di essere coinvolto in una serie di irregolarità relative alla sua impresa di costruzioni. Nel video – la

Abusi - inchiesta sui Di Maio Ma li salverà la prescrizione : Questa volta, a differenza di tanti capitoli della storia patria, la cronaca giudiziaria dovrebbe rimanere periferica. Non saranno, non qui, verbali e intercettazioni a segnare la parabola di Di Maio.

Palermo - Abusi sui figli : inflitti 10 anni a un parcheggiatore abusivo : La seconda sezione del tribunale di Palermo, presieduta da Lorenzo Matassa, ha condannato a 10 anni un posteggiatore abusivo di 43 anni, accusato di avere abusato, nel 2010, di due figli, all'epoca di ...

Nel cuore italiano dell’Abusivismo. Ville senza fogne sui reperti antichi : La strada dove lo Stato ha perso incomincia dal «Bar Bistrot 360». Tutto quello che c’è a sinistra, in direzione Sud, per 6 chilometri, è abusivo. Tutto: case, Villette, negozi, aziende, garage. Non c’è l’allacciamento elettrico regolare. Niente acqua potabile. Non ci sono neppure le fogne. I bagni vengono scaricati nei campi, oppure direttamente n...

Campania - Abusi sui minori : nasce il primo tavolo con pediatri - tribunali e polizia postale - : Rappresentanti della Procura e delle forze dell'ordine, vertici delle istituzioni regionali ed esponenti del mondo della medicina pediatrica insieme per la nascita in Campania del primo tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del fenomeno di Abusi e maltrattamenti sui minori. Approvata dalla Giunta ...

Criticare gli Abusi di una banca sui social si può. Il caso di ‘UsuraUnicredit’ insegna : Criticare una banca in modo aspro e pungente (restando nei limiti della continenza) attraverso l’utilizzo di social, blog o siti si può. Lo ha stabilito un giudice in modo specifico risolvendo positivamente una assurda vicenda che ha coinvolto un piccolo imprenditore, destinatario di un’accusa infamante che gli attribuiva ben due capi di imputazione: diffamazione aggravata e tentata estorsione. Niente di sorprendente se il denunciante non ...