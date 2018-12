Residenziale | compravendite in aumento del 5 | 6% nel 2018

ilfattoquotidiano

: Cresce il mercato immobiliare residenziale, Ancona è prima per numero di compravendite - infoiteconomia : Cresce il mercato immobiliare residenziale, Ancona è prima per numero di compravendite - infoiteconomia : Cresce il mercato immobiliare residenziale, Ancona è prima per numero di compravendite - CorderaStefano : RT @PiacenzaSera: Nei primi nove mesi del 2018 il mercato immobiliare residenziale emiliano-romagnolo registra una crescita degli scambi di… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Ilsi chiuderà con il segno + per il comparto immobiliare italiano: come evidenziato da un recente articolo sul blog di Immobiliare.it, a finelesi avvicinano a quota 573 mila, pari all’1,6% del patrimonio abitativo, facendo registrare una crescita del 5,6% nel settorerispetto a dodici mesi fa. Per un valore complessivo di mercato di circa 94,5 miliardi di euro. In calo invece i prezzi, scesi dello 0,9% su base annuale.Si tratta di dati contenuti nell’Osservatorio Immobiliaredi Nomisma, dal quale emerge anche una maggiore difficoltà nelle condizioni di accesso al settore creditizio. La conseguenza è un rallentamento delle, visto che i mutui incidono per circa il 60% sul totale delle transazioni con erogazioni che si aggirano vicino a quota 50 miliardi di euro. La contrazione dei prezzi non si fa sentire nelle grandi città, ...