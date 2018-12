M5s | ​De Falco | la mia espulsione è incostituzionale e antidemocratica

agi

: Gregorio De Falco commenta l'espulsione da M5s: 'Deriva illiberale, non c'è spazio per la democrazia' - HuffPostItalia : Gregorio De Falco commenta l'espulsione da M5s: 'Deriva illiberale, non c'è spazio per la democrazia' - VauroSenesi : #ULTIMORA #M5S, espulsioni di fine anno: cacciato il senatore #DeFalco «Violata la democrazia»Via anche altri 3 par… - Agenzia_Ansa : #M5S espelle senatori #DeFalco e #DeBonis -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) "Non rispetta la Costituzione nè il dibattito democratico". Così, interpellato dall'Agi, il senatore Gregorio Decommenta la notizia della suadal Movimento 5 stelle, decisa dal Collegio dei probiviri M5s. "Non me l'aspettavo, pensavo ci fosse dentro il Movimento del buonsenso per valutare che quello che ho fatto è perfettamente legittimo", spiega Deriferendosi alla sua contrarietà al dl Sicurezza. Su questo provvedimento, ricorda, "era stato richiesto da parte mia e di altri un momento di confronto che non c'è mai stato".A questo punto andrà nel gruppo Misto di Palazzo Madama? "Non so cosa farò, non sono pratico di queste cose - risponde - non so cosa dovrò fare, se mi faranno cambiare posto ma io sono e rimango ...