Il 2018 si chiude come la storia di Ringo Mobile e SIMPiù | MVNO su rete TIM

Capodanno in piazza : da Gabbani a Capossela : il 2018 si chiude a suon di musica : Da nord a sud, grande scelta di concerti per finire il 2018 a suon di musica. Da Gabbani sul palco di piazza Duomo a Milano a Capossela al Circo Massimo di Roma , passando per Francesco Renga e Baby K ...

Papa Francesco chiude il 2018 con il Te Deum - diretta Tv su Telepace : Anche il 2018 si chiude con il canto del "Te Deum" in tutte le Chiese del mondo. Papa Francesco intonerà il tradizionale inno di ringraziamento, a conclusione dell'anno civile, il 31 dicembre alle ore 17 nella Basilica di San Pietro. La celebrazione, sarà trasmessa in diretta TV su Telepace a partire dalle ore 16,55. Il Papa ringrazierà Dio per i benefici ricevuti in quest'anno civile e implorerà aiuto per il nuovo anno. La Messa di Capodanno in ...

Casertana corsara al Lamberti : la Cavese chiude male il 2018 : Termina con un successo di misura della Casertana il derby del Simonetta Lamberti contro la Cavese. I falchetti vincono per 2-1, al termine di una partita caratterizzata per vari tratti da un bel po' ...

Equitazione - FEI Jumping World Cup Mechelen 2018 : Lorenzo De Luca chiude l’anno solare con un ottimo sesto posto : Il circuito maggiore di Equitazione ha fatto tappa in Belgio: a Mechelen oggi si è tenuta la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli. Una sfida tra 39 dei migliori binomi al mondo che ha riservato soltanto quattro netti sul durissimo e selettivo percorso base ed una grande sfida ulteriore al jump-off, nel quale in tre hanno ottenuto un ulteriore netto. Purtroppo nessun azzurro ha partecipato allo spareggio per la vittoria, ma Lorenzo De Luca ...

Catania chiude col botto il 2018 : 2-0 al Monopoli con la firma di Lodi e Angiulli - : Scienza. Marcatori: 60′ Lodi, 86′ Angiulli Ammoniti: De Franco , Mon, , Rizzo , Cat, , Zampa , Mon, Espulsi: nessuno Sostituzioni : 65′ fuori Fabris, dentro Rota , Mon, ; 67′ ...

Programmi TV di stasera - domenica 30 dicembre 2018. Su Canale 5 l’episodio speciale che chiude la seconda stagione di Victoria : Victoria 2 Rai1, ore 21.25: Se Dio vuole Film del 2015, di Edoardo Falcone, con Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Laura Morante, Ilaria Spada, Edoardo Pesce. Trama: Tommaso è uno stimato cardiochirurgo inaridito dagli anni e dalla carriera. Il suo lungo matrimonio con Carla, una donna un tempo piena di ideali, è ormai sfiorito. La coppia ha due figli: Bianca e Andrea. Contro la volontà paterna, Bianca, superficiale e priva di interessi, ha ...

Peter Gomez su Nove chiude l’anno con ‘La Confessione – Il meglio del 2018’ : “È l’altra faccia del successo, quello che abbiamo provato a raccontarvi, perché dietro alle storie di chi ce l’ha fatta spesso ci sono momenti drammatici”. Peter Gomez torna domenica 30 dicembre, alle 23:30 su Nove, per mostrarvi il meglio de ‘La Confessione’ del 2018. “Un esempio? Anna Falchi. Attrice, copertine, successo, poi l’arresto di suo marito Stefano Ricucci”, dice il conduttore. Il direttore de ilfattoquotidiano.it ...

Meteo - il 2018 si chiude con una ondata di maltempo e neve al Centro-Sud : A causa di una perturbazione che insisterà sopratutto sui Balcani, l’alta pressione cederà sul suo lato orientale portano pioggia e freddo a partire dal pomeriggio di domenica e per tutto il 31 dicembre sulle regioni adriatiche centrali e quelle meridionali dove la neve raggiungerà una quota di 400-500 metri.Continua a leggere

Cristiano Ronaldo chiude il 2018 da capocannoniere della Juve : Quest'anno la Serie A non è andata in vacanza per le festività natalizie, infatti ieri si sono giocate le ultime gare prima della sosta. La Juventus ha sfidato la Sampdoria all'ora di pranzo, chiudendo il 2018 con una vittoria targata Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha contribuito in maniera decisiva alla conquista dei 53 punti sui 57 disponibili e, inoltre, la "Vecchia Signora" è riuscita a strappare anche il record dei 100 punti in un anno ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : il Club Italia Crai chiude il 2018 con una sconfitta - Cuneo si impone 0-3 : Nessuna vittoria per il Club Italia Crai al termine del girone d’andata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile Il 2018 e il girone di andata della Samsung Volley Cup si chiudono senza vittorie per il Club Italia Crai. Questa sera al Palazzetto del Cnetro Federale Pavesi le azzurrine hanno ceduto 0-3 (18-25, 21-25, 17-25) alla Bosca San Bernardo Cuneo. Presente alla partita anche il ct della Nazionale Davide Mazzanti. CRONACA ...

La Roma chiude bene il 2018 : 2-0 contro il Parma : Seconda vittoria consecutiva in campionato per i giallorossi che finalmente possono tirare un sospiro di sollievo prima della pausa

Parma-Roma : i Capitolini vogliono chiudere con 3 punti il loro 2018 : Roma – La serie A al giro di boa. La 18esima giornata, nonchè ultima gara del girone d’andata e ultima fatica prima della sosta invernale ci regalerà, dopo diversi anni, un grande classico del calcio italiano. La Roma sarà difatto in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma (ore 15), contro l’omonima squadra allenata da Roberto D’aversa. I Ducali sono tornati nella massima divisione dopo il fallimento del marzo 2015 e una ...