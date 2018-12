Bambini migranti maltrattati in un centro in Arizona | polemiche in Usa

USA - controlli medici sui Bambini migranti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Usa - polizia annuncia controlli sanitari su tutti i Bambini migranti : Gli Stati Uniti vogliono vederci chiaro con i bambini migranti provenienti dalla frontiera col Messico. Dopo la morte di Felipe Alonzo Gomez , il bimbo di otto anni proveniente dal Guatemala ed ...

Rapporto Unesco - l'integrazione dei Bambini migranti passa per la scuola : Il Rapporto Mondiale di Monitoraggio dell'educazione 2019 (Global Education Monitoring Report o Gem report) dell'Unesco su migrazioni e spostamenti forzati mostra che i migranti rappresentano il 18% degli studenti nei paesi ad alto reddito, rispetto al 15% nella metà degli anni 2000. Ora sono 36 milioni, equivalenti a tutta la popolazione in età scolare in Europa. In base agli attuali livelli, la percentuale potrebbe salire al 22% ...

Carovana migranti : Bambini marchiati con numero sul braccio al confine tra Usa e Messico : Le immagini pubblicate dall'emittente americana Msnbc mostrano la pratica di "registrazione" degli agenti di polizia messicana

Migranti - Bambini marchiati con numeri seriali al confine Usa-Messico. Il video della Msnbc fa il giro del mondo : numeri scritti con il pennarello sulle braccia dei bambini Migranti che si trovano a Juarez, in Messico, in attesa di attraversare il confine con gli Stati Uniti. Lo ha rivelato l’emittente americana Msnbc, che ha diffuso un video che in breve tempo ha fatto il giro del mondo. La pratica di scrivere con il pennarello sugli avambracci dei bimbi ha ricordato i tatuaggi dei prigionieri del nazismo, scatenando un’ondata di indignazione ...

Usa - proteste contro centri di detenzione per i Bambini migranti : ... che ha perso la corsa per diventare governatore dello Stato ma è diventato uno dei volti di punta del partito.E dopo la tragedia di Jakelin Caal, sta facendo il giro del mondo anche questo video ...

Letti pieni di pulci e cibo di scarto ai Bambini migranti : 12 arresti in Sicilia : Un'inchiesta delle procure di Catanie e Gela ha scoperto una maxi truffa ai danni dello stato da 20 milioni di euro: a farne le spese minori migranti non accompagnati, costretti a vivere in condizioni inaccettabili. Ad arricchirsi invece erano 12 italiani, arrestati e posti ai domiciliari.Continua a leggere

Migranti - Salvini ne accoglie 51 arrivati con un corridoio umanitario dal Niger : “Questi Bambini diventeranno italiani” : “Questi bambini diventeranno italiani”. Matteo Salvini saluta così l’arrivo di 51 Migranti dal Niger all’aeroporto di Pratica di mare, dopo che solo sabato scorso ha attaccato nuovamente Malta per lo sbarco di 13 persone a Lampedusa, sulla scia dei casi Aquarius e Diciotti, dei “porti chiusi” e dei ripetuti “no” agli arrivi ribaditi per tutta l’estate. Il ministro dell’Interno ha atteso ...