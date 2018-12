Restano in carcere i 3 ultrà interisti Per il Gip ' azione militare' Rischi rappresaglia

Tifoso morto - Restano in carcere i tre indagati. L'appello del padre : "Investitore si costituisca" : X Portieri, la top 10 europea con clean sheet e gol subiti Alisson e Handanovic nella top 3 I lutti nello sport nel 2018 I lutti nello sport nel 2018 Higuain fa pace con il gol Higuain fa pace con il ...

Inter-Napoli - i 3 ultras Restano in carcere. Gip : “Azione di stile militare preordinata. C’è il concreto rischio di rappresaglia” : Gli ultras nerazzurri arrestati per l’agguato ai tifosi del Napoli restano in carcere. È questa la decisione del gip Guido Salvini dopo gli interrogatori di garanzia di sabato, nel corso dei quali due dei fermati hanno ricostruito quanto accaduto e uno di loro ha accusato Marco Piovella, un capo dei Boys, di aver organizzato la spedizione di Santo Stefano, durante la quale è morto Daniele Belardinelli, ultras varesino presente come alcuni ...

Inter-Napoli - Restano in carcere i tifosi accusati degli scontri. Gip : "Azione militare" : Per il gip l'attacco degli ultras dell'Inter ai tifosi del Napoli è stato "un'azione di stile militare, preordinata e avvenuta a distanza dallo stadio Meazza". Il magistrato, Guido Salvini, ha convalidato il fermo dei tre supporter nerazzurri arrestati con l'accusa di aver partecipato alle violenze. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni, Luca Da Ros, 21 anni, e Simone Tira, 31 anni - il magistrato ha disposto la custodia in carcere ...

Milano - scontri prima di Inter-Napoli : i tre ultrà Restano in carcere. Il gip : «Azione in stile militare» : restano in carcere Luca Da Ros, 21 anni, e i 31enni Francesco Baj e Simone Tira, i tifosi nerazzurri arrestati per il blitz contro gli ultrà partenopei. Lo ha deciso il giudice Guido Salvini: «pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato»

