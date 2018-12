Rai | l' indiscrezione impensabile | un programma ad Alba Parietti | altro che sovranismo

Romina Power - lo "scandaloso" segreto del padre e l'indiscrezione : una fiction su Rai 1 : L'intera vita di Romina Power, oggi 67enne, potrebbe presto diventare una fiction. l'indiscrezione viene rilanciata dal settimanale Vero, che rilancia voci di corridoio secondo le quali i casting potrebbero iniziare già in primavera, dunque le riprese e la messa in onda su Rai 1 entro la fine del 20

Romina Power - lo 'scandaloso' segreto del padre e l'indiscrezione : una fiction su Rai 1 : L'intera vita di Romina Power , oggi 67enne, potrebbe presto diventare una fiction. l'indiscrezione viene rilanciata dal settimanale Vero , che rilancia voci di corridoio secondo le quali i casting ...

Alba Parietti - l’indiscrezione : “Avrà uno show tutto suo in Rai” : Alba Parietti, gossip del settimanale Vero: “Programma tutto suo in Rai” È un gossip riportato dal settimanale Vero quello che vede protagonista Alba Parietti, showgirl e conduttrice di successo. Dopo una lunga serie di ospitate in veste di apprezzata opinionista, la 57enne potrebbe tornare in auge come presentatrice con l’arrivo dell’anno nuovo. Già, perché secondo […] L'articolo Alba Parietti, ...

Fabio Fazio - l'indiscrezione : Che tempo che fa passa in seconda serata su Raitre : Tensione alle stelle in Rai tra Fabio Fazio e il governo giallo-verde . Dopo la bufera per l'invito in trasmissione del conduttore di Che tempo che fa al sindaco di Riace Mimmo Lucano e quella frasi ...

Bruno Vespa - l'indiscrezione clamorosa dalla Rai : Carlo Freccero gli vuole fare le scarpe - fuoco amico : Potrebbe esser Bruno Vespa la prima 'vittima' eccellente di Carlo Freccero , neodirettore di Rai2 in quota M5s . Il conduttore di Porta a porta con i grillini non ha mai avuto un grande rapporto e ora ...

Rai 1 - l'indiscrezione di Spy : Giletti al posto di Fazio? : Massimo Giletti torna a mamma Rai? È la clamorosa indiscrezione riportata dal settimanale Spy in edicola venerdì 7 dicembre. Il popolare conduttore, dopo l'addio tra le polemiche a viale Mazzini e lo ...

Uomini e Donne potrebbe sbarcare in prime time a febbRaio : l'indiscrezione di 'Chi' : Maria De Filippi una ne pensa e cento ne fa: stando all'anticipazione che ha riportato "Chi" nel suo numero uscito oggi, 5 dicembre, la conduttrice starebbe lavorando al ritorno in prima serata di un suo amatissimo programma. Stiamo parlando di Uomini e Donne, il format leader di ascolti del pomeriggio che, secondo l'indiscrezione, potrebbe debuttare all'ora di cena a partire da febbraio 2019. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ...

Rai - l'indiscrezione sui nuovi direttori di rete : torna Freccero - niente da fare per l'autore della Isoardi : All'ultima grande infornata delle nomine Rai, a trionfare sarebbe stata la linea dettata da Matteo Salvini , che pretendeva una drastica accelerata. Secondo un'indiscrezione di Dagospia , il prossimo ...

Antonella Clerici - mazzata da Mediaset : resta in Rai - Le Gran Tralala non parte. L'indiscrezione clamorosa : Rinviato a data da destinarsi: Le Gran Tralala non parte. Mediaset stravolge i palinsesti invernali e mette in naftalina lo show all star che avrebbe visto alternarsi alla conduzione i tre giganti ...

Grande Fratello Vip : 'Ilary Blasi verso la Rai?' - la clamorosa indiscrezione : Ilary Blasi e la clamorosa indiscrezione su una presunta proposta bomba in Rai . Insomma, il Grande Fratello Vip sembrerebbe non bastare alla moglie di Francesco Totti , che sarebbe pronta per una ...

Grande Fratello Vip : «Ilary Blasi verso la Rai?» - la clamorosa indiscrezione : Ilary Blasi e la clamorosa indiscrezione su una presunta proposta bomba in Rai . Insomma, il Grande Fratello Vip sembrerebbe non bastare alla moglie di Francesco Totti , che sarebbe pronta per una ...

L'Eredità - Flavio Insinna sostituito da un giovane conduttore? L'indiscrezione che terremota Raiuno : Sul futuro di Flavio Insinna a L'Eredità tornano a interrogarsi siti di settore come Velet Gossip, che anticipa con particolare certezza la sostituzione del conduttore con un altro nome noto della Rai.

Carlo Conti via dalla Rai? L’indiscrezione (e gli indizi) : Una vera bomba quella lanciata dal settimanale Chi, in edicola oggi mercoledì 24 ottobre. il protagonista è Carlo Conti, conduttore tra i più amati che rappresenta la Rai fin dagli inizi della sua carriera. A pochi giorni dall’ospitata da Maurizio Costanzo, Carlo Conti sarebbe pronto a lasciare presto la Rai, che per anni lo ha ospitato, per approdare a Mediaset. Al momento, però, nulla di definitivo è stato deciso e niente di ufficiale è ...

Carlo Conti e il countdown Rai - l'indiscrezione : "Presto a Mediaset" : Il contratto del conduttore è in scadenza a giugno 2019 e già si vocifera di un suo clamoroso passaggio alla concorrenza