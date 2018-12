meteoweb.eu

(Di domenica 30 dicembre 2018) Un 30enne di origine africana ha perso ilundella linea altamentreda unllo dei carabinieri nella stazione di San Zenone al Lambro (Milano). E’ accaduto attorno alle 15.15, quando i militari hanno notato un gruppo di stranieri nel parcheggio della stazione e si sono avvicinati per unllo. Alla vista dei carabinieri l’uomo è scappato lungo la ferrovia. Poco dopo è rimasto ferito dopo l’urto con il convoglio che gli ha tranciato di netto ildestro. I carabinieri del nucleo radiomobile di San Donato lo hanno soccorso: stringendo una cintura poco sopra la caviglia hanno fermato l’emorragia. L’ambulanza giunta sul posto lo ha trasportato in ospedale, ma solo la prontezza dei militari è riuscita a salvargli la vita. In tasca, durante la perquisizione, è stata ritrovata una piccola quantità di marijuana. ...