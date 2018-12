Manovra | scontro Fi-Lega su legge Fornero

Manovra - scontro in commissione. Tria : mi avete massacrato : Roma, 27 dic., askanews, - Toni accesi e duro scontro fra i parlamentari della commissione Bilancio durante l'audizione del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla Manovra. Volano accuse e critiche fra i deputati e nei confronti del ministro, sfociate in insulti secondo alcuni parlamentari. Il ministro ha risposto piccato alle ...

Manovra - scontro Tria-Pd in commissione : 23.02 Bagarre in commissione Bilancio della Camera durante le risposte del ministro dell'Economia Tria sulla Manovra. I toni si sono alzati dopo che il ministro ha replicato alle critiche del Pd, dicendosi "massacrato" dalle accuse e attribuendo al precedente governo la responsabilità della situazione difficile sul fronte della finanza pubblica. In particolare lo scontro ha riguardato le clausole Iva e i rapporti con l'Ue. In commissione si ...

Manovra - il Pd ricorre alla Consulta. Scontro sull'Ires raddoppiata al no profit : La Manovra economica del governo Conte comincia il suo iter per la terza lettura alla Camera dei Deputati . Oggi il passaggio in Commissione Bilancio , e nelle altre che devono dare i rispettivi ...

Salvini e Di Maio esultano - ma sulla Manovra continua lo scontro. Pd e sindacati annunciano manifestazioni : Dopo il tour de force in Senato, la manovra si avvia al passaggio conclusivo alla Camera, di nuovo in tempi strettissimi. Le opposizioni continuano ad attaccare -

Scontro al Senato sulla Manovra - Malpezzi - Pd - : 'Questore Bottici mi ha messo le mani addosso' : Tensione e Scontro fisico in Aula al Senato dove è atteso il voto di fiducia alla Manovra: la senatrice Pd Malpezzi ha denunciato di essere stata aggredita dal questore M5s Laura Bottici. 'Mi ha messo ...

Scontro sulla Manovra - il voto slitta a stasera. All'appello mancano ancora due miliardi : C'è da riscrivere i saldi e la versione in inglese del Documento di economia e finanza, c'è soprattutto da trovare altri due miliardi di coperture , ciò che la Commissione chiede di accantonare ...

Scontro sulla Manovra - il voto slitta a stasera. All’appello mancano ancora due miliardi : Venerdì 21 dicembre, Palazzo Madama. I senatori si aggirano per i corridoi con l’aria visibilmente irritata. C’è chi scappa nelle vie del centro per fare gli ultimi regali, e c’è chi per senso di responsabilità resta stoico a guardia del barile. L’atteso maxiemendamento che riscrive la Finanziaria per il 2019 non c’è ancora. Di smartphone in smartp...

Manovra - il giorno della protesta. Arriva il maxiementamento - scontro sulle aliquote Iva : Il maxiemendamento del governo con le ultime modifiche alla legge di Bilancio Arriva direttamente in aula al Senato saltando la commissione Bilancio perché, come spiega va ieri pomeriggio il presidente Daniele Pesco (M5s), «700 emendamenti da vagliare sono troppi e non c’è abbastanza tempo per farlo». L’annuncio, con l’aggiunta del voto di fiducia ...

Salvini : nessuna ritirata su Manovra - 3 mesi di scontro sono serviti : ... che tutti i governi precedenti non hanno mai avanzato, si è portato a casa un risultato di "una Manovra da decine di miliardi che tornano nell'economia e nelle tasche degli italiani".

Manovra - c'è l'ok ufficiale di BruxellesL'Italia evita la procedura d'infrazione | Moscovici : "Dialogo ha battuto lo scontro" : Via libera dalla Commissione dopo la trattativa con Roma sui conti pubblici. Conte al Senato alle 13

SONDAGGI/ "Manovra - Conte tratta perché il 51% non vuole lo scontro con l'Ue" : Secondo i SONDAGGI dell'Istituto Piepoli, il 51% degli italiani non vuole che il governo vada allo scontro con l'Ue. Le intenzioni di voto.

Manovra - scontro Lega-M5s. La Lega chiede un passo indietro sul Reddito di Cittadinanza : Manovra, scontro Lega-M5s. La Lega chiede un passo indietro sul Reddito di Cittadinanza Braccio di ferro tra i vicepremier su ecotassa, tagli a quota 100 e Reddito di Cittadinanza: servono altri 5 miliardi di euro per evitare la procedura d’infrazione dell’Ue. L’esame in commissione al Senato non è ancora iniziato e potrebbe finire con un maxiemendamento Torna a salire la tensione tra i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi di ...