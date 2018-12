Francesco Chiofalo aggiorna i fan sulla sua malattia

Blastingnews

(Di domenica 30 dicembre 2018)ha risposto ai fan sui social dopo la sconvolgente notizia da lui diffusa di avere un tumore al cervello. Il giovane ha ammesso di non dormire più bene e non mangiare adeguatamente per la preoccupazione che lo assilla in questi giorni; il personal trainer romano ha dichiarato di avere smesso anche di allenarsi. Alcuni gli hanno chiesto quando dovrà sottoporsi al delicato intervento, ma l'ex di Selvaggia Roma ha affermato di non essere ancora a conoscenza della data: probabilmente potrebbe operarsi intorno al dieci gennaio, quindi al termine delle festività natalizie. Tali ricorrenze non sono state vissute dal ventinovenne a cuor leggero, come ha ammesso lui stesso sui social.racconta come sta vivendo le festività natalizie Giorni fa l'ex concorrente di Temptation Island ha pubblicato diverse Instagram stories per annunciare ai suoi follower la sua ...