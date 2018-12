Ciclismo | come sta Samuele Manfredi? Le novità sul 18enne | positivi i test di reattività

Ciclismo - cosa ne sarà del Team Sky? Governo Colombiano alla finestra con una banca come sponsor - squadra attorno a Bernal : Il 2019 sarà l’ultima stagione del Team Sky nel Ciclismo che conta, la corazzata che ha dominato il mondo dei pedali nell’ultimo decennio scomparirà: il network di Murdoch ha infatti deciso di non rinnovare più la sponsorship e dunque lo squadrone britannico rischia di essere totalmente smantellato a meno che non si trovi un nuovo finanziatore di un certo livello. Arriva una clamorosa indiscrezione riportata da Beppe Conti durante ...

Ciclismo - a tutto Nibali : “il Giro corro per vincerlo - al Tour vedremo come andrà. Addio del Team Sky? Non sono sorpreso” : Il corridore siciliano ha parlato degli obiettivi della prossima stagione, soffermandosi anche sull’Addio del Team Sky in programma per il 2020 Vincenzo Nibali è pronto a ripartire, la prossima stagione sarà molto importante per il siciliano della Bahrain-Merida, dal momento che correrà sia il Giro d’Italia che il Tour de France. Una doppietta che intriga e non poco lo Squalo dello Stretto, pronto a tutto per passare dalla ...

Nibali come... Sainz - la McLaren sbarca nel Ciclismo : il logo è già sulle maglie 2019 [FOTO] : Il mondo della bici è molto tradizionale, più parliamo e più scopriamo campi in cui la collaborazione può farci progredire. Ci sarà personale McLaren a corse e ritiri, sono rimasto molto colpito ...

Nibali come… Sainz - la McLaren sbarca nel Ciclismo : il logo è già sulle maglie 2019 [FOTO] : La scuderia di Woking è diventata sponsor ufficiale del team Bahrain-Merida, le cui maglie per il 2019 presentano già il logo Non solo Formula 1, la McLaren entra anche nel ciclismo, acquisendo il 50% della Bahrain-Merida. Una svolta soprattutto per il team che si appresta a cominciare il terzo anno nel World Tour, puntando sulla voglia di rivalsa di Vincenzo Nibali, rimasto all’asciutto l’anno scorso in tutti e tre i Grandi ...

Ciclismo - annuncio choc di Sky : “Il 2019 sarà il nostro ultimo anno come sponsor”. Si conclude un’era trionfale : Bomba clamorosa nel mondo del Ciclismo: Sky ha annunciato che il 2019 sarà l’ultimo anno nell’universo dei pedali. La compagnia ha comunicato la fine della sponsorizzazione della squadra ciclistica britannica, il nome del network televisivo sarà sulle maglie fino al 31 dicembre del prossimo anno poi l’addio che chiuderà una vera e propria era che ha rivoluzionato questo sport. Il Team Sky ha vinto sei Tour de France con tre ...

Nel 2019 la società Sky smetterà di sponsorizzare la squadra di Ciclismo ora nota come Team Sky : Sky, la società nota per le sue televisioni satellitari, ha annunciato che il 2019 sarà il suo ultimo anno come sponsor della squadra di ciclismo attualmente nota come Team Sky, quella di Chris Froome e Geraint Thomas. Nel ciclismo tutte le squadre