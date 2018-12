Calcio | Scarpa d’Oro 2019 | la classifica generale dei Cannonieri e bomber d’Europa | tutti

oasport

(Di domenica 30 dicembre 2018) Laè il trofeo più prestigioso per un cannoniere. Il premio viene conferito a giocatore che ha segnato il maggior numero di gol in Europa durante una stagione.In sostanza si premia il marcatore più prolifico del Vecchio Continente ma noni gol hanno lo stesso peso. Quelli segnati nei cinque campionati più importanti secondo il record FIFA (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia, Francia) valgono doppio mentre quelli marcati nei tornei di seconda fascia valgono 1,5 (quello di maggior rilievo è il campionato portoghese), solo 1 per i campionati più bassi (quello estone ad esempio).ATTENZIONE: I gol segnati nelle competizioni internazionali (Champions League ed Europa League), nelle Coppe Nazionali e in Nazionale non vengono presi in considerazione. Si considerano solo i vari campionati.Al momento comanda Liliu che ha segnato 31 gol col Nomme in Estonia ...