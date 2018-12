Sasso contro bus dei tifosi del Torino in un autogrill di Firenze Salvini | ' Tolleranza

Schumacher – I nuovi e clamorosi scenari sulla dinamica dell’incidente : “Michael non sbattè la testa contro un Sasso” : Nuove indiscrezioni sull’incidente subito da Michael Schumacher ribaltano la versione ufficiale dei fatti: ecco le nuove rivelazioni da Zurigo Le indiscrezioni trapelate a seguito del terribile incidente che 5 anni fa coinvolse Michael Schumacher furono all’epoca frammentate ed avvolte in un alone di mistero. Il silenzio stampa, in cui si è chiusa la famiglia dell’ex campione della F1 dopo la tragedia, non ha poi permesso ...