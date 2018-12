L' eroe di Exodus non c' è più

huffingtonpost

: ?? È morto a 108 anni #GeorgesLoinger, eroe della resistenza che progettò la nave #Exodus - repubblica : ?? È morto a 108 anni #GeorgesLoinger, eroe della resistenza che progettò la nave #Exodus - Vito__96 : RT @repubblica: ?? È morto a 108 anni #GeorgesLoinger, eroe della resistenza che progettò la nave #Exodus - Emanuela851015 : RT @repubblica: ?? È morto a 108 anni #GeorgesLoinger, eroe della resistenza che progettò la nave #Exodus -

(Di sabato 29 dicembre 2018) L'ex partigiano francese Georges Loinger, ebreo alsazianoe decano della Resistenza antinazista, che progettò la navee che salvò migliaia di ebrei sopravvissuti alla Shoah, è morto ieri a Parigi all'età di 108 anni.Nato il 29 agosto 1910 a Strasburgo da una famiglia di ebrei ortodossi, entrato giovanissimo nel movimento sionista dell'Hatikvah, Jean Loinger fu fatto prigioniero durante la seconda guerra mondiale nella foresta di Haguenau e fu inviato nei campi di lavoro nazisti in Baviera. Riuscito a fuggire, in seguito si unì alla Resistenza nella rete dei partigiani in Borgogna. Tra il 1943 e il 1944 con il suo coraggio riuscì a salvare oltre un migliaio di bambini ebrei dalla persecuzione nazifascista, partecipando attivamente alle attività clandestine dell'Oeuvre de secours aux enfants, portandoli in sicurezza in ...