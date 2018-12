La Sampdoria sfida la Juventus a Torino

Genoa- Sampdoria - le chiavi tattiche della sfida : Non è usuale per Genoa e Sampdoria arrivare al Derby della Lanterna con un ruolino di marcia identico nelle quattro partite precedenti: dopo aver pareggiato con Udinese e Sassuolo, entrambe le squadre ...

La Roma sfida la Sampdoria e gioca per l'Europa : In casa e subito: adesso la svolta è diventata obbligatoria. La Roma , anche perché le rivali non l'aspettano, deve riabilitarsi e soprattutto ripartire verso la zona Champions, attualmente distante 5 ...

La Roma sfida all’Olimpico la Sampdoria : ecco dove seguirla in TV : Nel calendario della dodicesima giornata di Serie A spicca certamente il posticipo tra Milan e Juventus (clicca qui per sapere dove seguirlo in Tv), ma c’è una gara che può avere risvolti interessanti anche per la classifica previst domenica pomeriggio: all’Olimpico si sfidano infatti Roma e Sampdoria. dove vedere Roma-Sampdoria Tv streaming – Appuntamento domenica […] L'articolo La Roma sfida all’Olimpico la ...