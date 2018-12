“Sei anni fa ero obeso e depresso | ma viaggiare mi ha curato Essere felici è una scelta

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Ha un volto pulito e lo sguardo brillante Terence Biffi, quello di chi ha mangiato sotto tanti cieli diversi e riso con altrettante persone, pur non parlando la loro stessa lingua. Albania, Macedonia, Kosovo, Montenegro, Bosnia, Serbia, Turchia, Pakistan, Iran, Azerbaijan, Kazakhistan, Kirghizistan e Tajikistan. “fa ero. Oggi sono un viaggiatore. L’ultima volta sono partito il 31 gennaio 2018, e sono ancora via”, racconta il 28enne di Ravenna. Il viaggio come cura, il viaggio come amico capace di consolarti nei giorni difficili e darti la spinta in quelli tinti di malinconia.fa, quando sono stato lasciato, pensavo che la mia ragazza di allora sarebbe stata la donna della mia vita, la donna che avrei sposato e con cui avrei fatto una famiglia. Quando è finito tutto mi sono sentito completamente vuoto: non ...