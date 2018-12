Nemo su Rai2 si sdoppia ed arriva alla conduzione Alessandro Sortino Anteprima Blogo

blogo

(Di venerdì 28 dicembre 2018)Prosegue la rigenerazione -come la chiamiamo noi- dida parte di Carlo Freccero. Se alcune tessere del mosaico del palinsesto prossimo futuro della seconda rete della Rai non possono essere cambiate, Freccero ha deciso di "rigenerarle" dando a loro una nuova veste, un nuoco colore, una nuova cifra stilistica, esattamente come accade a delle case i cui muri non possono essere abbattuti, ma che con l'aggiunta di alcuni elementi nuovi di arredo, abbinati a spostamenti di quelli vecchi, danno un nuovo volto e nel caso specifico, una nuova cifra stilistica a ciò che esisteva.Va esattamente proprio verso questa direzione l'idea che il direttore della seconda rete ha avuto per, la trasmissione di attualità di. Da inizio 2019 il programma cambierà volto e si sdoppierà. Ci sarà una prima parte che andrà in onda dalle ore 21:15 e fino alle ore 23 che avrà come titolo ...