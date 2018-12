Muore a Natale e dona gli organi salvando la vita a due persone

Ancona - bimbo di 1 anno Muore nella notte di Natale : febbre alta e attacchi di tosse : Una vera e propria tragedia, l'ennesima in cui a perdere la vita è una giovane vittima innocente. Il drammatico episodio questa volta si è consumato nella provincia di Ancona, precisamente nel piccolo comune di Camerano, dove un bambino di appena un anno è deceduto dopo aver avuto febbre alta e catarro. Secondo quanto riferisce il sito Fanpage.it, infatti, il piccolo è morto nel corso della notte di martedì 25 dicembre, nella notte di Natale, ma ...

Neonato Muore nel Napoletano : dimesso nel giorno di Natale : 'Datelo a me così si riprende'. Le urla di una mamma che aspetta fuori la sala Rianimazione. Ha gli occhi pieni di lacrime. Fino a qualche minuto prima aveva tra le braccia il suo piccolo Vincenzo, un ...

Napoli - Natale di dolore : mamma Muore a soli 32 anni - lascia due figli : Una vera e propria tragedia si è verificata proprio in questi giorni in cui si sta festeggiando il Natale. Già, perché nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Pozzuoli, all'interno dell'ospedale puteolano Santa Maria delle Grazie, si è spenta tragicamente una giovane donna di appena trentadue anni, Paola Valentino. Secondo quanto riferisce il noto sito Napoli Today, infatti, quella della ragazza è stata una morte improvvisa ...

Schianto a Natale - Alice Muore a 24 anni. Arrestata l'amica : «Guidava sotto effetto di cocaina» : L?auto su cui viaggiavano si è schiantata contro il muro di una scuola: nell?incidente è morta Alice Tesio, una ragazza di 24 anni, mentre l?amica che guidava, anche...

Cade elicottero alla vigilia di Natale - Muore la coppia politica più glamour del Messico : Martha Erika Alonso, governatrice dello stato messicano di Puebla, e suo marito, il senatore federale Rafael Moreno, sono morti la notte della vigilia di Natale dopo che l'elicottero sul quale viaggiavano è precipitato per cause ancora da accertare. Nell'incidente sono deceduti anche due piloti e un terzo passeggero. Al via le indagini, che non escludono il complotto.Continua a leggere

Incidente a Castellamonte il giorno di Natale : Muore un 25enne - ferita la donna che era con lui : Dramma in provincia di Torino: il giovane era a bordo di una Citronen quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un'altra auto. Nel terribile impatto il giovane ha perso la vita nonostante l'arrivo dei soccorritori. ferita una donna che era a bordo del veicolo ed un uomo che si trovava nella carreggiata opposta.Continua a leggere

Messico - incidente aereo alla vigilia di natale : Muore la governatrice di Puebla - Martha Erika Alonso : Molti dei suoi membri si ispirano alla dottrina della Chiesa cattolica nell'azione politica. 'Possano riposare in pace il Pan è in lutto', ha twittato il presidente del partito Marko Cortes . Lamento ...

Tragedia a Napoli - Muore a due giorni dal Natale a soli 24 anni : lutto a Fuorigrotta : In giorni in cui l'atmosfera dovrebbe essere soltanto quella delle migliori occasioni, visto che il Natale è oramai arrivato, alcuni cittadini della comunità del piccolo comune di Fuorigrotta, nella provincia di Napoli, non potranno più vivere questi momenti in serenità a causa dell'improvviso decesso di un giovane ragazzo ventiquattrenne, Claudio Cinquegrana, che si è spento probabilmente per un malore che non gli ha lasciato scampo; la sua ...

Russia - Babbo Natale Muore davanti ai bambini durante una recita : Stava recitando la parte di Babbo Natale, quando è deceduto improvvisamente a causa di un arresto cardiaco. È successo in un asilo sito nella città di Kemerovo, in Siberia (Russia) dove Valery Titenko, 67 anni, un attore famoso in Russia, è stato trasportato in ospedale dove hanno constatato il decesso. L'uomo era malato, ma ha insistito per poter partecipare alla recita dei bambini. Un portavoce della compagnia in cui lavorava ha riferito che ...

Muore tra le braccia di mamma. Poi - in ambulanza - un ‘miracolo di Natale’ : “I medici me l’hanno riportato indietro” : Un miracolo di Natale. Così si può sintetizzare la storia di Daniel che, non a caso, sta facendo il giro dei quotidiani e dei siti. Daniel Carter, 7 anni, è malato di cancro e martedì mattina è andato in arresto cardiaco, riporta Il Messaggero, ed è praticamente morto tra le braccia di sua madre. In ambulanza, però, è avvenuto come un miracolo: il personale sanitario intervenuto per Daniel è riuscito a rianimare il bambino e a riportarlo in ...

Brucia l’albero di Natale - mamma Muore per salvare le figlie : Davanti al fuoco partito dall’albero di Natale che stava divorando una villetta a Concordia Sagittaria a prevalere è stato l’amore di una mamma per le proprie figlie. Paola Castellet, 45 anni, probabilmente, credeva che le sue ragazze fossero ancora in casa, paralizzate dal terrore per l’incendio. E non ci ha pensato nemmeno un secondo a rientrare in casa per portarle in salvo. Paola è tornata dentro, ma non è più riuscita a uscire, forse ...