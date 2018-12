2018 | Fuga dalla Silicon Valley

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Premanon 2018 : Althaus vince ancora e va in fuga nella generale. 13ma Lara Malsiner : Katharina Althaus si impone sul trampolino HS90 di Premanon e conquista la seconda vittoria consecutiva in stagione allungando in classifica generale sulle dirette inseguitrici. La tedesca ha fatto la differenza nella seconda serie con un Salto mostruoso da 94.5 metri che le ha permesso di scavalcare Sara Takanashi (leader dopo la prima manche con quattro lunghezze di margine su Althaus) in vetta alla graduatoria e di distanziarla di quasi dieci ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : decima giornata - Novara per continuare la fuga. Busto e Scandicci inseguono : Nel weekend andrà in scena la decima giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile: ben quattro anticipi il sabato sera e solo due incontri la domenica pomeriggio, non ci sono scontri diretti ma la classifica potrebbe cambiare perché i colpi di scena sono all’ordine del giorno in questo campionato. Novara vuole proseguire la propria fuga in vetta alla classifica, le piemontesi trascinate dalla solita fantasmagorica Paola Egonu se ...

Miss Mondo 2018 - vince la messicana Vanessa Ponce de Léon : laureata e volontaria che assiste i migranti in fuga : È affascinante, ma anche socialmente impegnata. Venessa Ponce de Léon è la nuova Miss Mondo. Ha 26 anni ed è la prima messicana a vincere il concorso di bellezza nato nel Regno Unito nel 1951, da sempre rivale del corrispettivo americano Miss Universo, gestito fino al 2015 dalla Trump Organization. La modella è stata proclamata 68esima reginetta durante la finale che per l’ottavo anno si è svolta a Sanya, sull’isola ...

LIVE Sci alpino - Gigante Val d’Isere 2018 in DIRETTA : seconda manche - Marcel Hirscher in fuga - italiani per la rimonta : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del Gigante maschile della Val d’Isère, sulle Alpi francesi, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. La prima discesa (clicca qui per la cronaca) ha visto il dominio assoluto di Marcel Hirscher che ha danzato sulla neve, e ha avuto la meglio anche del meteo inclemente. L’austriaco ha rifilato distacchi biblici a tutti (nonostante il tracciato sia stato accorciato di una ...

Fuga per la vittoria/ Su Rete 4 il film ispirato alla partita della morte del 1942 - oggi - 6 dicembre 2018 - - IlSussidiario.net : Fuga per la vittoria, ila trama e il cast del film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 6 dicembre 2018 con Sylvester Stallone e Michael Cane.

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 10-14 dicembre 2018 : La Fuga Disperata di Emilia ed Alfonso! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 10 dicembre a venerdì 14 dicembre 2018: Fernando aiuta i Castaneda, Emilia incinta, Isaac uccide Jesus! Anticipazioni Il Segreto: Emilia ed Alfonso lasciano il paese con l’aiuto di Fernando Mesia! Poi la donna fa una confessione shock al marito! Prudencio inganna Julieta e le promette che salverà Saul! Isaac commette un omicidio. Severo ed Irene progettano di convolare a nozze! Addii, ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : Mikaela Shiffrin rimane in fuga - scatto di Schmidhofer : Mikaela Shiffin continua a comandare in assoluta tranquillità la Classifica generale di Coppa del Mondo 2018/19 dopo la discesa libera di Lake Louise, in Canada. La statunitense porta il suo margine a 144 punti su Petra Vlhova, mentre la nostra Federica Brignone rimane a 10 punti dalla terza posizione. Sale Michelle Gisin a quota 173 punti, mentre Nicole Schmidhofer centra i primi 100 punti della stagione in discesa libera. Classifica ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 - ottava giornata. Novara con Monza per proseguire la fuga - Conegliano con il Club Italia per risollevarsi : C’è una fuga in atto e porta la firma della Igor Gorgonzola Novara dopo sette turni di campionato completati. È vero che la capolista deve ancora osservare il turno di riposo ma è anche vero che la vittoria di mercoledì a Treviso contro Conegliano ha cambiato le forza in campo nel massimo torneo femminile e ora è sfida aperta alle campionesse in carica. A testare la solidità della capolista piemontese che può contare su una Egonu in forma ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : Mikaela Shiffrin è già in fuga con oltre 100 punti su Petra Vlhova : Mikael Shiffin vince anche lo speciale di Killington, Stati Uniti, valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 e vola già via in Classifica generale ed in quella di specialità. L’americana, infatti, raggiunge quota 310 punti e allunga nettamente sulla seconda della classe, la slovacca Petra Vlhova, a +114 punti! Al terzo posto rimane la nostra Federica Brignone a -130, mentre Wendy Holdener è quarta a -149. Per quanto riguardo la ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : ottava giornata. Perugia prosegue la fuga - Civitanova espugna Modena! : Oggi pomeriggio si è completata l’ottava giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley che era ripartito con il successo di Vibo Valentia contro Padova nell’anticipo del sabato. Perugia prosegue la propria fuga in testa alla classifica (3 punti su Civitanova che ha giocato una partita in più e 6 lunghezze su Modena), i Campioni d’Italia infilano l’ottavo successo consecutivo espugnando ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Posillipo cade a Firenze - Brescia in fuga. Profondo rosso per Bogliasco e Catania : La sesta giornata della Serie A1 di Pallanuoto vede il tracollo del Posillipo, che cade per 10-7 a Firenze e lascia in vetta il Brescia, vittorioso per 13-6 sul Quinto. In attesa della sentenza della CAF sulla sfida con i campani la Pro Recco espugna facilmente Trieste imponendosi per 2-15, mentre la Sport Management batte 14-8 i siciliani dell’Ortigia. Nel gruppone delle squadre a quota nove punti si porta la Roma, corsara a Napoli ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : potrebbe continuare la fuga a due di Brescia e Posillipo. Scontri importanti sul fondo della classifica : La sesta giornata della Serie A1 di Pallanuoto si giocherà interamente nella giornata di sabato 17 novembre: in attesa della sentenza della CAF su Pro Recco-Posillipo, al momento i campani sono primi a punteggio pieno ed andranno in Toscana per espugnare Firenze e confermarsi. Gioca in casa invece il Brescia, l’altra capolista, che attende il Quinto, matricola che tanto bene sta facendo. La Pro Recco, che spera di rigiocare contro il ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : settima giornata. Perugia batte Modena e va in fuga! Vincono Civitanova e Trento : Perugia tenta la fuga dopo sette giornate di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Block Devils hanno sconfitto Modena per 3-1 nel big match che segna il giro di boa del girone d’andata e ora possono già vantare quattro punti di vantaggio sui Canarini che si sono dovuti arrendere al PalaBarton: lo scontro diretto è stato estremamente combattuto nei primi tre parziali dove le due squadre si sono sostanzialmente ...

Volley - Superlega 2018-2019. Sesta giornata : è il gran giorno di Perugia-Modena - chi vince va in fuga : Chi va in fuga in Superlega? Perugia contro Modena è lo scontro al vertice di questo primo quarto di regular season ed è una partita piena di motivi che escono anche dalla pura ragioneria del primo e secondo posto occupati dalle due squadre. Sir Safety-Azimut Leo Shoes è Zaytsev contro Leon, due degli attaccanti più forti al mondo, è De Cecco contro Christenson, Urnaut contro Atanasijevic nella sfida dei balcani, è “mister” Mondiale ...