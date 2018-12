Tre ragazzi disabili insieme non possono entrare in un cinema | quando a sbagliare è la

Terrore sulla giostra : Tre ragazzini sospesi nel vuoto per un'ora : TRIESTE - Attimi di terror e su una delle giostre, chiamata 'Torre a caduta', che in questi giorni anima il luna park allestito in Riva Grumula. La giostra con alcune persone a bordo si è bloccata e ...

Sassi contro i Treni della metropolitana - i ragazzini : "Un modo per passare il tempo" : Milano, 23 dicembre 2018 - Finestrini mandati in frantumi a sassate. Colpi che hanno fatto tremare il cuore a passeggeri e conducenti. «Per noi era solo un gioco» . Così hanno reagito due tredicenni ...

Salerno - tragico incidente : muoiono due ragazzi di 17 e 18 anni - Tre feriti : Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante la morte di due giovani persone, quella che si è verificata purtroppo sulle strade nel corso della notte tra sabato 15 e domenica 16 dicembre. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Salerno, precisamente sulla strada statale 19 che fa da collegamento tra Eboli e Battipaglia. Ben tre le autovetture coinvolte nell'incidente, secondo quanto riferisce il noto sito di Sky Tg24, di ...

Gianfranco - rapinato e ucciso da Tre ragazzini con 25 coltellate : Ad assassinare il 56enne italiano, da anni residente in Costa Rica, sarebbero stati tre giovani, che dopo aver rubato...

Milano : Tre ragazzi travolti da auto a fermata bus - uno gravissimo : Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Un 23enne è rimasto ferito in modo gravissimo e due ragazzi di 16 anni sono ricoverati con fratture multiple in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Corsico, Comune alle porte di Milano. Un'auto, che stava percorrendo la Nuova Vigevanese, ha perso il controll

Il Tour dei Tre Allegri Ragazzi Morti nel 2019 : date e info biglietti : Ufficializzate le date per il Tour dei Tre Allegri Ragazzi Morti che si terrà nel 2019, in seguito all’uscita del loro nuovo album. Dopo i due singoli che hanno anticipato il nuovo progetto, intitolati “Caramella” e “Bengala”, i Tre Allegri Ragazzi Morti sono pronti per esibirsi live davanti al loro pubblico, già in attesa dell’album “Sindacato dei sogni”, annunciato in precedenza e in uscita il prossimo 25 gennaio. Il 24 gennaio a Milano, ...

Tre ragazzi si rifugiano di notte in ospedale ad Alba : danni al reparto di Oncologia : Riceviamo dai carabinieri di Alba , Cuneo, e pubblichiamo: "I carabinieri della compagnia di Alba hanno deferito tre ragazzi, un diciottenne e due minorenni, per il danneggiamento di alcuni armadietti,...

FS Italiane - arriva Play Mobility per educare i ragazzi all'uso "corretto" del Treno : educare i giovani al rispetto e al corretto uso del treno come bene comune da preservare e difendere. E' con questo intento che nasce il progetto Play Mobility del Gruppo FS Italiane , dedicato ai ...

Pavia - spray al peperoncino in una scuola superiore : Trenta ragazzi intossicati - Ultime Notizie Flash : In una scuola superiore di Pavia qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino all'interno dello spogliatoio della palestra

Ancona - panico e fuggi fuggi in discoteca - 6 ragazzi morti al concerto del rapper Sfera Ebbasta - olTre cento feriti : Sfera Ebbasta è stato il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. #Corinaldo , AN, #8dic , nella clip il drammatico intervento dei #vigilidelfuoco ...

Ancona - panico e fuggi fuggi in discoteca - 6 ragazzi morti al concerto del rapper Sfera Ebbasta - olTre cento feriti : Tragedia in una discoteca vicino ad Ancona: sei ragazzi sono morti schiacciati dalla calca mentre tentavano di fuggire dal locale, probabilmente dopo che qualcuno aveva scatenato il panico con uno ...

Ancona - panico e fuggi fuggi in discoteca - 6 ragazzi morti al concerto del rapper Sfera Ebbasta - olTre cento feriti : Tragedia dell'Immacolata nell'affollatissimo locale 'Lanterna azzurra' in provincia di Ancona: un migliaio i presenti. panico scatenato con uno spray urticante, modalità che ricorda il drammatico fuggi fuggi avvenuto a Torino in piazza San Carlo

Minorenni picchiate a pugni e cinghiate : «Una era incinta - bimbo in vendita a 28mila euro». L'incubo di Tre ragazzine : Una storia terribile di prostituzione minorile in un campo nomadi, finita, si spera, con l'arresto di sei persone. L'orrore è ambientato nel foggiano, a San Severo, dove sei cittadini...

Ragazzine cosTrette a prostituirsi e segregate - orrore a Foggia : E' partita dal brutale pestaggio di una minorenne di etnia rom scappata dal campo di via San Severo a Foggia, l'indagine che ha portato gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo dauno al fermo di ...