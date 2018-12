MotoGP – Scott Redding - frecciate al veleno : “ci sono piloti che pagano per avere una moto - vi dico tutto!” : Scott Redding scocca una serie di veleno se frecciatine che portano alla luce una particolare pratica, a suo dire molto frequente in moto GP Scott Redding ha il dente avvelenato. Il pilota britannico, dopo essere entrato nel 2008 nel moto mondiale, nella classe 125, si è ritrovato senza scuderia dopo 5 stagioni in moto GP quando, quest’anno, l’Aprilia ha deciso di sostituirlo con Andrea Iannone. Redding , che l’anno prossimo ...

MotoGP – Redding cos’hai in testa?! Il look di Scott in Giappone è un groviglio di colori e… follia! [FOTO E VIDEO] : Scott Redding a Motegi si presenta con un eccentrico look: in Giappone la chioma del pilota dell’Aprilia è rivoluzionata! Scott Redding si prepara per affrontare il Gp del Giappone e lo fa con un look davvero molto particolare. Il pilota dell’Aprilia, noto per il suo carattere fuori dalle righe, si farà notare sul circuito di Motegi dove si è presentato con in testa una capigliatura davvero eccentrica. Delle treccine viola ...