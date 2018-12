Mazzoleni avrebbe dovuto fermare il match | come Irrati e Gavillucci

ilnapolista

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Cosa dice il regolamento Torniamo indietro di qualche ora, e parliamo di quello che è successo a San Siro. Inter-Napoli è stata una partita strana, non tanto per quanto successo in campo, quanto per un ambiente a dir poco tossico. Dagli spalti, fin dai primi minuti del, sono arrivati i (soliti) cori poco simpatici contro Napoli. Con l’aggiunta degli ululati razzisti verso Koulibaly.Bene. La nostra posizione sul risultato sportivo di Inter-Napoli è chiara, ed è espressa qui: il Napoli non ha saputo tener testa a una guerra di nervi che ha contribuito a cominciare, non ha retto dal punto di vista psicologico. Poi, però, c’è un aspetto regolamentare di cui tener conto. E che – Ancelotti docet –portare alla sospensione della partita.Lo spiega il regolamento Federale (il cosiddetto NOIF, acronimo di Norme Organizzative Interne della Figc). ...