Inter | due gare a porte chiuse più una senza curva per i cori contro il Napoli

Giudice : Inter - due gare a porte chiuse : 16.12 Due partite a porte chiuse,più una terza con l'ingresso vietato ai soli tifosi della curva:è questa la sanzione per l'Inter decisa dal Giudice sportivo,Gerardo Mastrandea, per i "cori di matrice razziale e territoriale mercoledì nella gara disputata a San Siro contro il Napoli". Nel mirino in particolare il giocatore del Napoli, Kalidou Koulibaly.

Napoli - rabbia San Siro : 1-0 Inter - due espulsioni e Juventus a + 9 : Il Napoli perde la testa e la partita a San Siro: 1-0 con gol di Lautaro nel recupero e tanto nervosismo in campo. Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella...

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Napoli : quote. Icardi e Hamsik - i due capitani a confronto - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Inter Napoli: punizione discipinare per Nainggolan che salterà la partita, Ancelotti ha ancora qualche dubbio da risolvere.

Inter e Milan - il Natale delle milanesi rovinato da due provinciali : ... tra assenze, ieri mancavano quasi tutti i centrocampisti, e voci di merc ato incontrollate sono davvero tante le sbavature attorno al mondo rossonero. Prendiamo ad esempio il caso Higuain : il ...

Calciomercato Inter - Marotta già in aria derby : ingaggia un duello serrato col Milan : Calciomercato Inter, Beppe Marotta sta lavorando ad un acquisto di spessore per il centrocampo, ma occhio al Milan che fa concorrenza… Calciomercato Inter, Beppe Marotta al lavoro per rafforzare la rosa di Spalletti. Il neo arrivato in casa nerazzurra, intende aggiungere alla rosa un centrocampista, sempre dando un’attenta occhiata ai conti ed al Fair Play finanziario. In tal senso, ideale potrebbe essere l’innesto di un ...