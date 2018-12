Il sondaggio | primo stop per la Lega | -3% in un mese | M5S in discesa e Di Maio perde 15

Agorà - sondaggio Emg : Lega primo partito. Il tracollo del M5s : quanto ha perso in una settimana : Aumenta lo spread tra Lega e M5s . Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato ad Agorà , su Raitre, se si votasse oggi il partito di Matteo Salvini sarebbe il primo partito con il 31,1% , in calo dello ...

Cyber attacchi - sondaggio Wef : il primo rischio per il business : Roma, 12 nov., askanews, - I Cyber attacchi sono il primo rischio percepito dalle aziende in Nord America, Europa e Estremo Oriente. È quanto emerge dal report Regional Risks for Doing business, ...