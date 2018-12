Hyundai - L' auto si aprirà con l' impronta digitale

quattroruote

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Laha annunciato di aver sviluppato una tecnologia che consente di aprire l', ma anche di avviare il motore utilizzando unicamente le impronte digitali, prendendo spunto parzialmente da una funzionalità già adottata da molti tipi di smartphone e tablet. La Casa coreana prevede di equipaggiare con questo sistema inizialmente la Santa Fe, già nel primo trimestre del 2019 (in alcuni mercati selezionati), per poi dotarne gradualmente il resto della gamma.Come funziona. Per sbloccare il veicolo, il conducente deve posizionare un dito sul sensore situato sulla maniglia della portiera. Le impronte digitali crittografate verranno identificate e inviate al controller posizionato all'interno del veicolo. Il conducente potrà anche avviare il veicolo toccando il pulsante dell'accensione dotato anch'esso di un sensore con scansione d'impronte digitali. Il dispositivo sarà anche in ...