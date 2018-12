Bio-on crea JV con Kasrtell per sviluppo elettronica organica

Nasce Lux-on - la Newco creata da Bio-on : parte la sfida per produrre Bioplastica da CO2 : Bio-on, leader nel settore della bioplastica di alta qualità e il Gruppo Hera, una delle principali multiutility italiane, hanno raggiunto un accordo per partecipare assieme, rispettivamente con il 90% e il 10% (con la possibilità per Hera di salire fino al 49,9%), Lux-on, la nuova società fondata da Bio-on con l’obiettivo di rivoluzionare la produzione di biopolimeri PHAs utilizzando anche CO2 (anidride carbonica) catturata ...

CIRCLES : sfruttare le potenzialità del microBioma per creare nuovi alimenti sostenibili e di qualità : Il cibo del futuro? Il segreto sta nei batteri. È la promessa di CIRCLES, un nuovo, imponente progetto di ricerca europeo che punta a rivoluzionare la produzione alimentare migliorandone sicurezza, produttività, qualità e sostenibilità. Come? Sfruttando le enormi potenzialità di attori molto, molto piccoli: le comunità di microrganismi – note come microbiomi – che colonizzano ogni nicchia ecologica sul pianeta, inclusi tutti gli esseri ...

Il prossimo gioco del creatore di Bioshock è già giocabile : Dopo l'annuncio di Bioshock: Infinite nel 2013, il creatore della saga Ken Levine ha mantenuto un certo silenzio circa i suoi nuovi progetti, tuttavia sappiamo oggi che il suo prossimo è stato mostrato ad una cerchia ridotta di persone.Come riporta Gamespot, nel rispondere ad un fan su Twitter, Levine ha dichiarato di "Aver effettuato dei test con amici e parenti, ma che per ora è tutto," solitamente i test coinvolgono persone intime solo nelle ...

Centri di Procreazione Medicalmente Assistita : Centro di Medicina della Riproduzione Biogenesi a Monza : In questa intervista, il Dott. Mario Mignini Renzini ci presenta il Centro di Medicina della Riproduzione Biogenesi, un Centro privato convenzionato a Monza. ???? Per aiutare i potenziali utenti a orientarsi nella scelta del Centro e a superare eventuali riserve psicologiche nella pianificazione di un primo contatto, la Fondazione Cesare Serono propone nel suo sito due supporti. È possibile trovare, infatti, un archivio completo di informazioni ...

Creato un "fungo champignon Bionico" : è in grado di produce energia elettrica : Generare energia elettrica grazie ai funghi. E' quanto è riuscito a fare un team di ricercatori dello Stevens Institute of Technology del New Jersey , che ha Creato una simbiosi artificiale tra uno ...