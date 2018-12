Manovra | promesse e realtà

Con la Manovra abbiamo raschiato il fondo del barile per le promesse pentaleghiste : Giuseppe Conte ieri al Senato stringe la mano al sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Al centro, Giovanni Tria (foto: Lapresse) È andata. Ma a carissimo prezzo. Luigi Di Maio dice che si riaffaccerebbe sul balcone di palazzo Chigi per festeggiare la manovra di quest’anno. Noi più che altro chiuderemmo le imposte. Perché abbiamo raschiato il fondo del barile e spostato sul 2020 una serie micidiale di pesi – su tutti l’aumento del valore delle ...

Di Maio : 'Manovra da 30-33 miliardi. Italiani non vogliono guerra con Ue ma che manteniamo promesse' : "Questa è una manovra da circa 30-33 miliardi, che mette risorse fresche nell'economia". Così il vicepremier pentastellato e ministro dello sviluppo e del lavoro, Luigi Di Maio, intervenuto a 'Mattino Cinque' su Canale5.

Manovra - Di Maio : “Cruciali prossime 48 ore. Francia? Dopo le promesse di Macron mi aspetto che l’Ue accenda un faro” : Dopo le parole del ministro Tria, secondo cui sarebbe preferibile una riduzione del deficit per evitare la procedura d’infrazione, è stato il vicepremier Di Maio a replicare: “Le prossime 24-48 ore nell’interlocuzione con l’Europa sono cruciali. Il tema non è il deficit: l’obiettivo è mantenere le promesse ed evitare la procedura di infrazione. I mercati sono preoccupati e anche dal governo c’è tutta ...

Manovra bocciata - Di Maio : “Manteniamo le promesse - siamo uno stato sovrano” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ha ribadito, durante un'intervista a In Diretta su Radio 24, che nonostante la bocciatura da parte della Commissione europea della legge di bilancio, la Manovra non subirà modifiche. Questo perché "manteniamo le promesse e siamo uno stato sovrano". Secondo il ministro del lavoro, poi, la variazione dello spread non è una causa diretta della Manovra, piuttosto deriva dalla convinzione errata che ...

Manovra - Salvini : mantenute promesse : 22.10 "Stanco ma estremamente soddisfatto. Cominciamo a mantenere gli impegni presi gradualmente ma con coraggio, a partire dallo smontare,mattone su mattone, la legge Fornero restituendo il diritto alla pensione e al lavoro per circa 400mila italiani". Così il vicepremier Salvini, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, a fine del Cdm sulla Manovra. "Di più non so cosa avremmo potuto inserire in una Manovra che non fa miracoli, non moltiplica ...