Natale : Conte a San Giovanni Rotondo : ANSA, - SAN Giovanni Rotondo, FOGGIA,, 25 DIC - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sta trascorrendo le festività natalizie a casa dei suoi genitori, a San Giovanni Rotondo, in Puglia. "Il ...

Conte - Si faccia un regalo di Natale : cancelli la sovrattassa sul "Buonismo" : La politica di governo è all'essenza proprio questo: promesse sociali che vengono mantenute e su cui si riscuote il dividendo elettorale. Ma quando si costruisce una manovra di governo su due ...

"Una poltrona per due" e non solo. I classici di Natale rivisti con sguardo contemporaneo : Natale non è Natale senza classici televisivi. È difficile programmare film generalisti tenendo conto della sensibilità di tutti. La morte ti fa bella? Offende le donne che non si piacciono, demonizza la chirurgia plastica. Pretty Woman? Il titolo non può passare la censura, urla donna oggetto, e ne

Juventus - Allegri non si accontenta 'Non facciamoci andare di traverso il pranzo di Natale' : TORINO - I festeggiamenti per il titolo di campione d'inverno li lascia ai tifosi, agli appassionati di corse a tappe: dopo la vittoria con la Roma, la sedicesima su diciassette partite, Max Allegri è ...

Serie A a Natale? Ancelotti contento dell’innovazione nel calcio italiano : Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato oggi in conferenza stampa della novità relativa al campionato in campo anche a Natale “Cambierà qualcosa nel modo di lavorare in questo periodo natalizio? Cerchiamo di combinare, è un momento importante per tutti e si cerca di combinare l’aspetto lavorativo con quello festivo. Ci alleneremo a Natale e passeremo una parte del pranzo natalizio ognuno nelle proprie case. E’ una bella novità ...

Anpal - Del Conte verso l'addio. La Cgil diserta pranzo di Natale : Roma, 20 dic., askanews, - Maurizio Del Conte, presidente dell'Anpal e amministratore unico della controllata Anpal Servizi, potrebbe lasciare gli incarichi nei prossimi giorni. Forse anche prima ...

Quirinale - gli auguri di Natale : gelo fra Conte e Berlusconi : Le immagini del brindisi che ha seguito la cerimonia per lo scambio degli auguri al Quirinale: il protagonista è stato il premier Giuseppe Conte, avvicinato anche dal governatore Visco. Ma il Cavaliere, invece, si è sottratto ai suoi auguri

Rissa tra due mamme a recita di Natale - fuggi-fuggi da scuola. Si contendevano il posto migliore per video con smartphone : La recita di Natale dei bambini della scuola elementare di contrada "Albani Roccella", a Gela, è finita con un fuggi-fuggi generale, stamani, per la Rissa scoppiata tra due mamme che si contendevano ...

Rissa fra mamme alla recita di Natale : si contendevano in posto migliore per filmare con il telefonino : La recita di Natale dei bambini della scuola elementare di contrada "Albani Roccella", a Gela, è finita con un fuggi-fuggi generale, per la Rissa scoppiata tra due mamme che si contendevano il posto migliore per girare il video dello spettacolo cui partecipavano i propri figli. Nemmeno l'aria natalizia e l'ambiente scolastico in cui si trovavano sono riusciti a indurle alla calma, mentre gli scolari sul palco vestiti da angioletti e da ...

Manovra - Conte : 'Confidiamo di approvarla prima di Natale' : Gli emendamenti del governo alla Manovra arriveranno "nei prossimi giorni" e "confidiamo" di approvare in via definitiva il testo in Parlamento "prima di Natale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte,...

Facebook censura Babbo Natale in ginocchio da Gesù/ "Contenuto violento" : cristiani all'attacco : Facebook censura Babbo Natale in ginocchio da Gesù. "Contenuto violento": cristiani all'attacco, il social interviene e rettifica.

Moscovici : non sono Babbo NataleSalvini : no passi indietro | Conte : noi siamo responsabili : Il commissario europeo agli Affari economici: "Penso si debbano trattare queste questioni con rispetto reciproco, non con un'ironia che stride". Oggi Conte riferisce alla Camera alle 17.

Manovra bocciata - Salvini 'Lettera Ue Aspettiamo quella di Babbo Natale'. Conte 'Pronto a dialogo con Juncker' : La bocciatura della Manovra era attesa. E forse anche le reazioni da parte dei leader di governo erano state studiate. Matteo Salvini è il primo a esternare e parte da una battuta: 'È arrivata la ...