Il presepe di sabbia di Papa Francesco

Natale : a Lignano Sabbiadoro torna il presepe di Sabbia : Da quindici anni è l’attrazione simbolo del Natale a Lignano Sabbiadoro, crescendo nel tempo e riuscendo nelle ultime edizioni a attirare un numero fra i 50 i 70 mila visitatori nel periodo festivo, diventando a tutti gli effetti un punto di riferimento turistico per la città di Lignano e per la Regione Friuli Venezia Giulia tutta: il grande Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro è pronto ad attirare anche quest’anno moltissimi visitatori ...

A Lignano Sabbiadoro un Natale d’a…mare : il presepe di Sabbia e i mercatini tra gusto e divertimento : Lignano Sabbiadoro è da vivere anche d’inverno: per tutto il mese di dicembre sono tantissime le iniziative organizzate dal Comune in collaborazione con Lignano Sabbiadoro Gestioni e le associazioni locali per intrattenere e stupire chi vuole passare le feste guardando il mare. Il Presepe di Sabbia e il Christmas Food Village Sabato 8 dicembre prende il via ufficialmente la kermesse natalizia con l’apertura della manifestazione “Natale d’a…mare” ...

Natale - maxi-presepe di sabbia in piazza San Pietro : Città del Vaticano, 15 novembre 2018 - Natale 'sabbioso', quello di quest'anno in piazza San Pietro. Sono arrivate le 700 tonnellate di sabbia jesolana originaria delle Dolomiti che serviranno a '...

