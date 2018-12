Android 9 Pie con EMUI 9 disponibile in beta per altri nove smartphone Huawei e Honor

Samsung annuncia la roadmap degli aggiornamenti ad Android 9 Pie : Samsung ha pubblicato la roadmap degli aggiornamenti ad Android 9 Pie, fornendo l'elenco dei dispositivi e le tempistiche richieste: ecco quali smartphone e tablet Samsung riceveranno l'update. L'articolo Samsung annuncia la roadmap degli aggiornamenti ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ e Huawei Mate 9 ricevono Android 9 Pie in Italia : Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ e Huawei Mate 9 no brand stanno ricevendo in queste ore in Italia un nuovo aggiornamento con Android 9 Pie e rispettivamente Samsung One UI e EMUI 9.0. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ e Huawei Mate 9 ricevono Android 9 Pie in Italia proviene da TuttoAndroid.

Asus Zenfone 4 - Xiaomi Redmi Note 5 e Note 5 Pro avvistati su Geekbench con Android 9 Pie : Dal database di Geekbench arriva la conferma sono in preparazione gli aggiornamenti ad Android 9 Pie per Asus Zenfone 4, Xiaomi Redmi Note 5 e Note 5 Pro L'articolo Asus Zenfone 4, Xiaomi Redmi Note 5 e Note 5 Pro avvistati su Geekbench con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Durerà più a lungo la batteria sui Samsung Galaxy con Android Pie : suggerimenti in arrivo : Una vigilia di Natale decisamente ricca di novità per chi dispone di un Samsung Galaxy di ultima generazione, con un particolare riferimento a coloro che sono in attesa di ricevere l'aggiornamento contenente Android Pie e la recentissima interfaccia One UI. Il motivo? Proprio in mattinata vi abbiamo riportato sulle nostre pagine l'avvio della distribuzione del pacchetto software via OTA per il Samsung Galaxy S9, con la potenziale svolta ormai ...

Huawei Mate 10 Pro riceve Android 9 Pie con EMUI 9 in Italia - P8 Lite 2017 le patch di dicembre : Giornata di aggiornamenti per Huawei: i Mate 10 Pro e P8 Lite 2017 Italiani stanno trovando aggiornamenti software sotto l'albero di Natale. L'articolo Huawei Mate 10 Pro riceve Android 9 Pie con EMUI 9 in Italia, P8 Lite 2017 le patch di dicembre proviene da TuttoAndroid.

Samsung con Android 9 Pie introdurrà consigli per migliorare l’autonomia : Con l'aggiornamento ad Android 9 Pie la funzione di manutenzione del dispositivo sugli smartphone Samsung Galaxy si arricchirà con consigli sulla batteria L'articolo Samsung con Android 9 Pie introdurrà consigli per migliorare l’autonomia proviene da TuttoAndroid.

Regalone Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus il 24 dicembre in Europa : OTA sotto l’albero : Mossa a sorpresa con protagonista Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, nella sua versione definitiva, in distribuzione da oggi 24 dicembre. C'è davvero da credere in Babbo Natale se il produttore ha accelerato i tempi di distribuzione del firmware e ha dato il via al rilascio delle notifiche OTA del pacchetto software in Europa. Meglio placare subito gli animi dei nostri lettori: purtroppo in Italia della notifica del major update ...

Partito l’aggiornamento stabile : i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ricevono Android 9 Pie in Germania : Per i possessori del Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus arriva un gradito regalo: il produttore, infatti, ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie L'articolo Partito l’aggiornamento stabile: i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ricevono Android 9 Pie in Germania proviene da TuttoAndroid.

Disponibile MIUI 10 Global Stabile basata su Android 9 Pie per Xiaomi Mi MIX 3 : Xiaomi ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento che porta la MIUI 10 Global Stabile con Android 9 Pie a bordo. Ecco tutti i dettagli L'articolo Disponibile MIUI 10 Global Stabile basata su Android 9 Pie per Xiaomi Mi MIX 3 proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 e P20 Pro ricevono EMUI 9 con Android 9 Pie in Italia : Huawei P20 e Huawei P20 Pro stanno ricevendo l'aggiornamento a EMUI 9, basato su Android 9 Pie, anche in Italia, con un file del peso di oltre 4 GB. L'articolo Huawei P20 e P20 Pro ricevono EMUI 9 con Android 9 Pie in Italia proviene da TuttoAndroid.

Lo sfondo animato Marvelous Marble dei dispositivi Pixel non visualizza il meteo in tempo reale su Android 9 Pie : Introdotto l'anno scorso da Google per i dispositivi Pixel 2, lo sfondo animato Marvelous Marble mostra le condizioni del meteo sulla Terra, tuttavia, un bug che affligge da mesi il live wallpaper impedisce di visualizzare il meteo in tempo reale. Lo sfondo raffigura un pianeta che ruota lentamente ed è ispirata a Blue Marble, una famosa fotografia della Terra scattata il 7 dicembre 1972 dall'equipaggio dell'Apollo 17 ad una distanza di circa ...

Niente temi a pagamento sui Samsung Galaxy con Android Pie? Un chiarimento doveroso : Si parla tanto in queste settimane dei Samsung Galaxy che riceveranno l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, oltre a quello dell'interfaccia One UI. Tra le novità apportate dal nuovo pacchetto software, una non è stata particolarmente gradita dal pubblico. Come riportato non molto tempo fa sulle nostre pagine, infatti, sarà sì possibile scaricare temi gratis dallo store del colosso coreano, ma allo stesso tempo ci sarà un limite ...

HONOR 10 si aggiorna ad Android 9 Pie con le gesture in Italia : HONOR 10 si aggiorna in Italia e riceve Android 9 Pie in versione stabile con gesture e modalità prestazioni: il rollout è partito dagli aderenti al programma beta e sarà disponibile a breve per tutti. L'articolo HONOR 10 si aggiorna ad Android 9 Pie con le gesture in Italia proviene da TuttoAndroid.