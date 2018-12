Tragedia a Napoli | muore a due giorni dal Natale a soli 24 anni | lutto a Fuorigrotta

Blastingnews

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Inin cui l'atmosfera dovrebbe essere soltanto quella delle migliori occasioni, visto che ilè oramai arrivato, alcuni cittadini della comunità del piccolo comune di, nella provincia di, non potranno più vivere questi momenti in serenità a causa dell'improvviso decesso di un giovane ragazzo ventiquattrenne, Claudio Cinquegrana, che si è spento probabilmente per un malore che non gli ha lasciato scampo; la sua morte è stato un vero fulmine a ciel sereno, visto che si è trattato di un decesso improvviso e che ha provocato di conseguenza un grandissimo dolore nei suoi familiari, parenti e amici ma non solo. Molti abitanti di, infatti, stanno vivendodie stanno cercando di essere il più vicino possibile alla famiglia di Claudio.Dolore per la comunità di: Claudio si spegne aventiquattroStando a quanto si ...