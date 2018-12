Le 10 auto ibride più attese del 2019

Ecobonus : ecco le auto elettriche e ibride da comprare con gli incentivi : Quindici auto che hanno diritto al contributo governativo, con sconto variabile fra i 1.500 e i 6.000 euro. Dalle supersportive alle citycar ce n’è per tutti i gusti e tutte le tasche

Ecotassa - arriva la stangata per Suv e auto extralusso : incentivi per le vetture ibride o elettriche : In una fase in cui l'economia appare in progressivo rallentamento, ciò che servirebbe è un concreto supporto del governo alle nostre aziende, alle nostre imprese più rappresentative'.

Manovra - trovata l’intesa a Palazzo Chigi : “Ecotassa per auto di lusso e Suv. Bonus per ibride. Ok a taglio pensioni d’oro” : Ok all’ecotassa ma solo per i suv e le auto extralusso. Confermato il taglio fino al 40% delle pensioni d’oro. Via libera anche al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle aziende e alla riduzione delle tariffe Inail, mentre il Bonus cultura si potrò utilizzare solo per acquistare ebook e libri, non biglietti di concerti e cinema. Sono. Con un’ora e mezza di ritardo il vertice tra i big di governo è iniziato a ...

auto ibride - quali scegliere - quando sceglierle : L’esigenza di abbattere i fattori inquinanti nell’aria ha fatto si che, nell’arco degli anni, ci fosse una presa di coscienza che petrolio e suoi derivati non dovevano o potevano essere l’unica fonte d’energia per muovere gli Automezzi. Il sistema più “vicino”, quello che poteva – al meglio – adeguarsi alla mobilità moderna, senza stravolgere il modo di usufruire degli attuali modelli ...

Cresce mercato auto elettriche e ibride : +1 - 2% e +0 - 2% in 10 mesi : Milano, 21 nov., askanews, - Nei primi 10 mesi dell'anno Cresce la quota di mercato di auto elettriche e ibride, rispettivamente dell'1,2%, 4,4% del totale delle vendite, e dello 0,3%, +0,2% rispetto ...