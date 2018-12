Donna uccisa a Scalea | i rilievi degli investigatori

Coppia uccisa - sotto torchio l'ex della Donna : E' stato rintracciato e portato in caserma l'ex convivente di Francesca Petrolini, 53 anni, uccisa ieri sera insieme al compagno Rocco Bava, di 43 anni, a Davoli in provincia di Catanzaro. Le due ...

Catanzaro - uccisa coppia in tabaccheria : fermato il cognato della Donna che era il suo ex. Femminicidio ad Alghero : È entrato nella tabaccheria di Francesca Petrolini, 53 anni, e ha ucciso lei e il suo compagno, Rocco Bava, di 43. Sospettato di avere fatto fuoco dentro il negozio di Davoli Superiore, in provincia di Catanzaro, è il cognato 67enne della donna, col quale aveva avuto una relazione dopo la morte di suo marito. I carabinieri di Soverato e di Catanzaro lo hanno trovato a casa di un amico, e l’hanno portato in caserma per ...

Coppia uccisa in una tabaccheria del Catanzarese - portato in caserma l’ex della Donna : I carabinieri, dopo una nottata di ricerche, hanno rintracciato l’ex convivente di Francesca Petrolini, la donna di 53 anni uccisa ieri insieme al nuovo compagno, Rocco Bava, di 43, nella tabaccheria a Davoli di proprietà di lei. Si tratta di un 67enne, G.G., cognato della donna. Dopo essere rimasta vedova, Francesca Petrolini, aveva allacciato una...

Omicidio Davoli - sotto interrogatorio il cognato della Donna uccisa in tabaccheria : Francesca Petrolini, 53 anni, aveva allacciato una relazione con l’uomo dopo la morte del marito. Con lei assassinato in tabaccheria anche il nuovo compagno Rocco Bava

Donna travolta e uccisa da auto a Roma : 23.21 Una Donna è morta investita da un'auto nel centro di Roma. E' accaduto in via San Saba nel quartiere Aventino, uno dei sette colli della Capitale. La vittima è una 73enne, deceduta sul colpo. A condurre la macchina un uomo di 76 anni portato in ospedale per gli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga. Il veicolo è stato sequestrato. Sembra che la Donna, al momento dell'impatto,stesse attraversando con il semaforo rosso. ...

Duplice omicidio a Davoli : uccisa una Donna e il suo compagno in pieno giorno - Ultime Notizie Flash : Duplice omicidio a Davoli: uccisa una donna e il suo compagno in pieno giorno. Il paese è sotto choc

NobilDonna friulana uccisa assieme alla sua famiglia dal figliastro : La contessa Margherita Cassis Faraone , 87enne Nobildonna friulana residente a Terzo d'Aquileia, è stata uccisa in Austria - a Mistelbach, nel land della Bassa Austria, nel castello di Bockfliess - . ...

Reggio Emilia - Donna travolta e uccisa da un’auto pirata. A Corsico un suv investe un 23enne alla fermata del bus : Una sessantenne originaria dell’Est Europa è stata travolta e uccisa da un’auto pirata mentre attraversava la strada a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Stando alle prime ricostruzioni, la donna attraversava la strada spingendo una bicicletta a mano quando è stata urtata da un’auto che l’ha fatta cadere al centro della carreggiata. Una seconda auto l’ha poi travolta e trascinata lungo l’asfalto per un centinaio di metri, poi ...

Donna investita e uccisa da auto pirata in provincia di Reggio Emilia - : La vittima, 60 anni originaria dell'Est Europa, stava attraversando la strada quando è stata urtata da un'auto che l'ha fatta cadere al centro della carreggiata. Una seconda auto l'ha travolta per ...

Donna investita e uccisa da auto pirata in provincia di Reggio Emilia : Donna investita e uccisa da auto pirata in provincia di Reggio Emilia La vittima, 60 anni originaria dell'Est Europa, stava attraversando la strada quando è stata urtata da un'auto che l'ha fatta cadere al centro della carreggiata. Una seconda auto l'ha travolta per poi scappare senza prestare i soccorsi Parole ...

Donna transgender uccisa in strada con un colpo di pistola : fermato un prete : Kelly Stough, Donna transgender di 36 anni, è stata trovata senza vita in una strada di Detroit: è stata uccisa con un colpo di pistola. Per l'omicidio è stato fermato un pastore anglicano di 46 anni e secondo gli inquirenti l'identità sessuale della vittima ha giocato un ruolo centrale nel delitto: "Amava incoraggiare i più giovani a essere ciò che vogliono".Continua a leggere

Vicenza - Donna uccisa da un colpo di pistola alla testa : arrestato l'ex marito : Anna Filomena Barretta di 42 anni è stata trovata senza vita nella sua casa di Marano Vicentino lo scorso 20 novembre

Vicenza - Donna uccisa nel suo letto con un colpo di pistola : fermato l’ex marito : È stato fermato dai carabinieri Angelo Lavarra, 43 anni, ex marito di Anna Filomena Barretta, la donna 42enne trovata morta con un colpo di pistola alla testa il 20 novembre scorso nella sua abitazione di Marano Vicentino, in provincia di Vicenza. I due erano ancora conviventi e Lavarro, guardia giurata, raccontò di aver trovato il cadavere della donna nel letto, facendo pensare inizialmente ad un suicidio. Ma le indagini condotte dal Nucleo ...

Vicenza - Donna uccisa con colpo pistola in testa : arrestato ex marito : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse