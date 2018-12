Classifica Atp | Djokovic in testa davanti a Nadal Fognini il migliore azzurro

Ranking ATP - la Classifica di fine stagione : guadagna posti Arnaboldi - in vetta Djokovic : Ranking ATP, la stagione per i big si è chiusa con le Finals di Londra, ancora però qualche torneo in giro per il mondo si è giocato Con la conclusione delle Atp World Tour Finals di Londra il Ranking è diventato ‘end year’, per i tennisti che giocano esclusivamente i tornei del tour maggiore, che ripartirà la prima settimana di gennaio. In vetta c’è Novak Djokovic, tornato a sedersi sul trono per la quarta volta dopo la ...

Tennis - Classifica Atp : top ten invariata - Fognini stabile al numero 13 : MILANO - Nella classifica pubblicata stamane dall'Atp Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri: il ligure è stabile al numero 13, eguagliando il best ranking, firmato per la prima volta il 31 ...

Classifica Atp : guida Djokovic. Fognini stabile al 13° posto : L'Italia conserva fra i primi 100 al mondo anche Andreas Seppi, 37 e Matteo Berrettini, 54 ma presto potrebbero rientrarvi anche Thomas Fabbiano, Lorenzo Sonego e Paolo Lorenzi, rispettivamente oggi ...

Tennis - nasce la nuova Classifica ITF. Un ranking parallelo a quello ATP : Oltre al nuovo format della Coppa Davis, tanto discusso dai giocatori di prima fascia, il 2019 porterà un’altra grande rivoluzione nel mondo del Tennis: si tratta del nuovo ranking ITF, una classifica stilata dalla Federazione Internazionale che correrà in parallelo a quelle ATP e WTA. I vecchi tornei Futures rappresenteranno una transizione, cioè una tappa di passaggio per i giovani che potranno crescere di livello e ottenere dei ...

Classifica Atp - Fognini e Cecchinato stabili. Best ranking per Quinzi : ROMA - Nella Classifica pubblicata stamane dall' Atp , definitiva per le zone alte del ranking, Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri: il ligure è stabile al numero 13, eguagliando il Best ...

Classifica Atp : Fognini ancora il migliore degli azzurri : L'Italia conserva due tennisti fra i primi venti al mondo: sempre 13esimo Fabio Fognini , stabile al 20esimo posto Marco Cecchinato . Scivola invece indietro di tre posti Andreas Seppi, da 35a 38, ...

Classifica Atp : Fognini ancora il migliore degli azzurri : ROMA - Tutto invariato nelle posizioni di vertice della Classifica Atp. Mentre ieri a Londra hanno preso il via le Finals, Novak Djokovic continua a guardare tutti dall'alto, davanti a Rafa Nadal , ...

Tennis - Ranking ATP (12 novembre 2018) : Classifica immobile in attesa delle Finals. Fabio Fognini numero 13 : La quiete prima della tempesta: immobile la top ten mondiale del Tennis maschile prime della ATP Finals. A Londra mancano l’iberico Rafael Nadal e l’argentino Juan Martin Del Potro, mentre gli altri otto ci sono tutti. Tanti i punti in palio, qualche scambio di posizione ci sarà sicuramente, ma il serbo Novak Djokovic ha la certezza di chiudere in testa il 2018. Top 10 ATP (Ranking al 12.11.2018) 1 Novak Djokovic (Serbia) 8045 2 ...

Tennis - Classifica Atp : Fognini guadagna una posizione. Nadal resta n°1 : TORINO - Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri nella nuova classifica del Tennis mondiale pubblicata oggi, sempre guidata dallo spagnolo Rafa Nadal . Il campione ligure guadagna una ...

Nuovo ranking ATP 22/10/2018 – Dimitrov e Isner salgono in Classifica - Fognini perde una posizione : Il Nuovo ranking ATP aggiornato al 22/10/2018 vede Rafa Nadal ancora al top, seguito da Djokovic e Nadal: guadagnano una posizione Dimitrov e Isner, ne perde una Fognini Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking ATP. Le prime posizioni della classifica maschile restano invariate, con Nadal ancora al top, almeno per un’altra settimana, davanti a Djokovic e Nadal. Guadagnano una posizione Dimitrov e Isner che ...