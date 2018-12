Almeno 29 vittime nell' esplosione di una granata in una discoteca in Colombia

Tsunami fa strage in Indonesia - Almeno 170 vittime : Si tratta dell'area in cui si concentra gran parte delle eruzioni vulcaniche e dei terremoti del mondo. L'ultima risaliva a settembre, quando la città di Palu sull'isola diSulawesi aveva subito 2mila ...

Migranti - naufragio al largo della Libia : “ Almeno 14 morti”. In Turchia 3 vittime : “Respinti da polizia greca - poi assiderati” : Il naufragio di un’imbarcazione di Migranti al largo delle coste libiche ha provocato la morte di almeno 14 Migranti . Due corpi sono stati recuperati dalle autorità libiche, mentre almeno altri 12 sono stati gettati in mare. Dieci le persone sopravvissute sul barcone di legno, ritrovato nelle acque davanti a Misurata. L’imbarcazione è rimasta alla deriva per giorni e i Migranti scampati alla tragedia, spiega il portavoce delle forze ...

Piogge torrenziali in Brasile - frana travolge edifici : Almeno 10 morti - un bambino tra le vittime : Tragedia in Brasile dove una frana ha travolto almeno dieci persone, tra cui un bambino . La frana ha sommerso un quartiere povero alla periferia di Rio de Janeiro. Secondo quanto riportato dai media locali, nove edifici sono stati sepolti dal fango e dai macigni che ieri mattina si sono staccati dal pendio di una collina nel comune di Niteroi, nello stato federale di Rio. almeno undici persone sono state salvate, inclusi due bambini, secondo ...

Los Angeles - entra in un bar durante una festa per studenti e spara : Almeno sei persone colpite. Media : «Sparatore morto ma ci sono vittime» : Un uomo armato ha aperto il fuoco al Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand Oaks, nell'area di Los Angeles . Ci sarebbero numerosi feriti, tra cui un agente. I clienti...

Pittsburgh - un uomo spara nella sinagoga e urla : “Gli ebrei devono morire”. Almeno sette vittime : Un uomo ha aperto il fuoco nella sinagoga Tree of Life Congregation di Pittsburgh e ha ucciso Almeno sette persone che stavano partecipando alla funzione religiosa dello Shabbat. Secondo alcuni testimoni gridava “tutti questi ebrei devono morire”. L’assalitore, che si troverebbe ancora all’interno dell’edificio, ha spara to anche contro gli agenti intervenuti dopo l’allarme lanciato intorno alle dieci di questa mattina, le ...

Pittsburgh - un uomo spara nella sinagoga e urla : “Gli ebrei devono morire”. Almeno sette vittime : Un uomo ha aperto il fuoco nella sinagoga “Tree of Life Congregation” di Pittsburgh, negli Stati Uniti. L’assalitore, che si troverebbe ancora all’interno dell’edificio, ha sparato anche contro gli agenti intervenuti dopo l’allarme lanciato intorno alle dieci di questa mattina (le quattro del pomeriggio in Italia). La polizia ha sigillato la zona intorno alla sinagoga e sta cercando di far uscire i fedeli. Notizie non ...