Trasporti non stop a San Silvestro aperte funicolari e metropolitana

Napoli - Trasporti eccezionali in vista del Natale. Il regalo ingombrante non teme il traffico cittadino : A Napoli c’è chi non si perde d’animo e per evitare gli ingorghi del traffico natalizio si carica l’auto giocattolo sul motorino e procede incurante dei rischi. L'articolo Napoli, trasporti eccezionali in vista del Natale. Il regalo ingombrante non teme il traffico cittadino proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma - Agenzia per qualità servizi pubblici : ‘Male Trasporti e igiene urbana. Inadeguata macchina capitolina - non politica’ : Male, tra corse soppresse aumentate e guasti dei mezzi, i trasporti pubblici, così come l’igiene urbana, soprattutto per l’assenza di impianti. Bene cultura, punto di forza della Capitale, e asili nido. Questo è quanto emerge dalla relazione sui servizi pubblici di Roma, presentata in Campidoglio. Che la nota più drammatica per la Capitale fosse quella del trasporto pubblico non è certo una novità, ma i numeri risultano impietosi: ...

L'esplosione della Salaria non è un caso : negli ultimi mesi moltiplicati gli incidenti dovuti ai Trasporti pesanti o eccezionali : La recente esplosione sulla Salaria, che ha provocato due vittime, non è un caso. Sono sempre di più infatti gli incidenti e le tragedie sfiorate sulle autostrade italiane a causa dei tir con trasporti pesanti o eccezionali.Solo sulla rete autostradale italiana, si registra una media annuale di oltre 200 milioni di transiti di camion di grandi dimensioni, a 4 e 5 assi. A riportarlo sono gli ultimi dati ufficiali sul traffico. Un ...

Australia : forti piogge nell’area di Sydney - inondazioni e caos Trasporti : Precipitazioni torrenziali si sono registrate nell’area di Sydney, con conseguenti pesanti disagi: numerosi i voli annullati, le linee ferroviarie chiuse e gli automobilisti bloccati su strade allagate. Almeno 6mila persone sono rimaste senza elettricità. Secondo l’Ufficio meteo locale, in alcune aree sono caduti 106mm di pioggia in poche ore a fronte di una media per l’intero mese di novembre di 84mm. Nelle prossime ore sono ...

Ferrobonus scomparso dalla manovra. 'Senza incentivi la cura del ferro non guarirà i Trasporti' : "Il Governo non può non considerare il ferrobonus come uno strumento essenziale per lo sviluppo dell'economia", ha affermato il presidente di Assoferr, "sappiamo che una parte della maggioranza è d'...

Ue e procedure di infrazione - non solo manovra. Dai Trasporti all’ambiente - la classifica dei Paesi più “sotto osservazione” : Dopo la condanna dei commissari di Bruxelles, l’Italia attende ora la decisione del Comitato economico e finanziario. Entro due settimane il braccio tecnico dell’Ecofin composto dai collaboratori dei ministri delle Finanze Ue dovrà stabilire se seguire il percorso intrapreso dalla Commissione e aprire quindi la strada alla procedura d’infrazione. Il motivo? La manovra italiana per il 2019 viola in modo “particolarmente ...

Repubblica - metropolitana chiusa ma l'azienda dei Trasporti non lo sa : Che la stazione metro Repubblica sia chiusa dalla sera del 23 ottobre, dopo l'incidente della scala mobile che ha causato 24 feriti, lo sanno tutti gli sventurati utenti abituali del trasporto ...

L'Atac è un disastro. Il referendum non salverà i Trasporti di Roma. : Nell'ultimo anno l'azienda dei trasporti di Roma ha regalato al pubblico una serie di spettacoli che definirei al confine tra il circense e la fantascienza, giusto per confermare ulteriormente l'idea ...

Genova - MCM AutosTrasporti : 'Bobina non ha causato il crollo - non è caduta dal Tir - come documentano le foto' : "La bobina era ancora sul semirimorchio , nel proprio alloggiamento, quando il Tir è finito sotto il ponte Morandi . Lo si capisce da come si è deformata e dallo stato del mezzo. Tutto è documentato ...