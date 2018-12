Manovra | Matteo Salvini | “Non sono Batman o Gesù bambino | ma ora c’è un governo con le

Matteo Salvini sulla Manovra : "Le do 7. È inizio di un percorso. Finalmente c'è un governo con le palle" : "Alla manovra do voto 7, perché è solo l'inizio del percorso". Questo il giudizio di Matteo Salvini sulla legge di bilancio, espresso a margine della sua visita al Pio Albergo Trivulzio, storica casa di riposo di Milano.manovra duramente contestata dalle opposizioni, con Il Pd che ha pure minacciato di ricorrere alla consulta contro l'iter anomalo seguito dalla discussione in Senato: "Facciano quello che ritengono di fare. Ieri ...

Manovra - Matteo Richetti (Pd) : “Un’umiliazione - Parlamento viene prima di shopping Salvini e Di Maio” : Matteo Richetti, senatore del Pd, commenta quanto successo con la Manovra e parla di "umiliazione" vissuta da tutti i parlamentari, anche quelli della maggioranza, per la mancata discussione della legge di Bilancio: "viene prima il Parlamento dello shopping di Salvini e Di Maio, bisognava avere il tempo per discutere e cambiare".Continua a leggere

Sondaggio - Matteo Salvini massacrato dopo la Manovra : ecco le cifre. Peggio solo Luigi Di Maio : La manovra del governo di Lega e M5s piace a pochi. A pochissimi. Sia in Parlamento sia nel resto d'Italia. E l'ultima certificazione in tal senso arriva da un Sondaggio Ipr Marketing di Antonio Noto ...

Sondaggio Tecnè sulla Manovra - bocciatura clamorosa per Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Uno dei primissimi sondaggi post-manovra è quello firmato da Tecnè . Rilanciato da TgCom24 , non lascia grandi dubbi: gli italiani bocciano senza appello quanto fatto da Lega e M5s . Nel dettaglio, i ...

Manovra - vince la linea del M5s : niente flat tax - ora Matteo Salvini barcolla : Il piano era ambizioso. ' La flat tax verrà fatta, è nel contratto di governo. Vogliamo fare in piccolo quello che ha fatto Trump in America', diceva Matteo Salvini lo scorso agosto, con il piglio di ...

Matteo Salvini - il piano dopo la Manovra : Augusto Minzolini rivela - nel mirino la Commissione europea : Dietro la durissima trattativa sulla manovra economica dell'Italia tra Bruxelles e il governo Lega-M5s , trattativa, ora, che pare conclusa, , ci sarebbe una partita ben più grande che Matteo Salvini ...

Manovra - Matteo Renzi : “Truffa scandalosa ai danni degli italiani - il conto lo paga la gente” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca la maggioranza di governo per tutte le promesse fatte in campagna elettorale e non mantenute con la legge di Bilancio: "La truffa messa ai danni degli italiani è scandalosa. Vi hanno raccontato balle su balle e adesso il conto lo paga la povera gente", scrive su Facebook.Continua a leggere

Pensioni - Matteo Salvini spiega come funzionerà la quota 100 dopo le modifiche alla Manovra : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, spiega come funzionerà la quota 100 per l'anticipo Pensionistico dopo le modifiche alla legge di Bilancio. La misura partirà a inizio 2019, tra febbraio e marzo - assicura - e ne avrà diritto "circa mezzo milione di italiani senza alcuna penalizzazione".Continua a leggere

Matteo Salvini - frase rubata dopo il vertice sulla Manovra : 'Ulteriori tagli' - tutta l'amarezza del Capitano : 'Accordo su tutto'. Matteo Salvini lascia in tarda serata Palazzo Chigi, dopo il vertice sulla manovra con il premier Giuseppe Conte e il leader dell' M5s Luigi Di Maio . Nella sua voce però non c'è ...

Manovra - Luigi Di Maio e Matteo Salvini non vogliono lo Tsipras moment. Conte con il cerino in mano - la trattativa è quasi impossibile : No, caro governo italiano, non basta affatto. Il lavoro di smontaggio e riscrittura della manovra così non va. A due giorni dal faccia a faccia tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, è Bruxelles a rompere quel clima di distensione nato al G-20 di Buenos Aires di fine novembre. Due dichiarazioni fotocopia, da parte degli uomini che guidano la trattativa - il commissario agli ...

Manovra - Luigi Di Maio-Matteo Salvini : “Evita nuova recessione - con Conte siamo nelle mani giuste” : I vicepresidenti del Consiglio, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, commentano gli emendamenti presentati alla legge di Bilancio e lodano il lavoro di Giuseppe Conte nella trattativa con l'Ue: "siamo nelle mani giuste, quelle del presidente Conte. Con Giuseppe Conte il nostro Paese riesce sempre ad affermare le proprie posizioni e priorità, a testa alta e con determinazione".Continua a leggere

Matteo Salvini - la secca replica a Pierre Moscovici : 'Manovra? Guardi che l'Italia non è una monarchia' : l'Italia non vuole mollare. Quantomeno c'è Matteo Salvini , che non vuole mollare. Si parla di manovra e delle trattative con Bruxelles. In mattinata, ecco arrivare quella che è sembrata una parziale ...

Manovra - Matteo Salvini : 'Non è questione di decimali...'. Apertura all'Europa? : Il governo apre alla possibilità di una trattativa con l'Europa . E lo fa dicendo di essere pronto a ritoccare i decimali . Ad aprire le danze è Matteo Salvini: 'Penso nessuno sia attaccato a quello, ...

Giulia Bongiorno avvisa Matteo Salvini : 'Sulla Manovra bisogna cercare il dialogo con l'Europa' : E sullo spread a 300 afferma: 'Ovvio che mi preoccupa', 'ma siamo consapevoli che la nostra economia è solida, comunque io sono per il dialogo. E il premier sarà convincente'. Infine, da ministro ...