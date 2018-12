Mannoni vs Berlinguer | dopo lo sfogo la proposta drastica | Sfumate il

Linea Notte - Maurizio Mannoni contro Bianca Berlinguer che gli dà la linea in ritardo : “I dirigenti Rai la sfumino” : “Bisognerebbe ripristinare ciò che accadeva prima quando i programmi, in caso di sforamento dell’orario, si sfumavano. Ed era il responsabile di palinsesto a dare l’ordine di andare a nero. È accaduto anche a me, quando conducevo ‘Ultimo minuto’ il sabato sera in prima serata, di venire sfumato”. È da tempo che Maurizio Mannoni, apre la conduzione di linea Notte, con espliciti rimproveri per il ritardo accumulato dalla ...