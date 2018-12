U&D | Giuliana Brasiello | ' Sossio voleva andassi a corteggiarlo' | lui replica furioso

Blastingnews

: A terra di Corsica ti serà legera, Chì per difende la, di li to ghjorni n’ai fattu una citadella. L’amore di i Cors… - JeanGuyTalamoni : A terra di Corsica ti serà legera, Chì per difende la, di li to ghjorni n’ai fattu una citadella. L’amore di i Cors… - valoreconomico : Marco Aurélio: Toffoli cassar liminar seria autofagia - francescacheeks : Ho un po’ dei vostri consigli nell’ebook e altro materiale da viaggio qui. Che dite? Grazie a tutti ???? U R special… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su, un ex volto del trono over. Quest'ultima, infatti, ha sparato a zero nei confronti dell'ex fidanzatoAruta durante un'intervista concessa a L'Isola che non c'è.U&D:accusa Ursula edi falsità, un'ex dama del trono over di Uomini e Donne è al centro del gossip per delle dichiarazioni al veleno rilasciate al programma radiofonico L'Isola che non c'è.Scendendo nel dettaglio,ha voluto dire la sua sulla storia d'amore tra Ursula Bennardo eAruta. Laha riferito di non credere alla veridicità dei sentimenti da parte del calciatore, in quanto appena uscito da Temptation Island Vip aveva cominciato ad applicare cuoricini ...