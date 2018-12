Terrorismo | arrestato a Gibuti Peter Chérif | ‘mente’ della strage Charlie Hebdo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Era ricercato dal 2011 e quattro anni dopo è stato identificato come la mente dell’attacco aa Parigi e sospettato di essere stato anche in contatto con Amedy Coulibaly, l’autore dell’attacco contro l’Hyper Cacher., 36enne meglio noto con il nome di Abou Hamza, è stato fermato ae sarebbe in corso la sua estradizione verso la Francia. Membrorete di Buttes-Chaumont e tra i terroristi più ricercati al mondo, è amico dei fratelli Kouachi, responsabili dell’attentato al giornale satirico in cui furono uccise 12 persone.è noto ai servizi francesi per aver combattuto in Iraq nei primi anni 2000. Condannato nel luglio 2006 a quindici anni di carcere per “aver attraversato il confine illegale” in Iraq, è scappato dal carcere di Badouche, a nord da Mosul, dove stava scontando la sua pena. Successivamente, l’uomo fu nuovamente ...