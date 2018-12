Samsung aggiorna Galaxy Watch LTE e Internet Browser

Samsung Galaxy J6 (2018) - Nokia X7 e Nokia 3 si aggiornano con le patch di dicembre e altre novità : Buone notizie per i possessori di Samsung Galaxy J6 (2018), Nokia X7 e Nokia 3: i tre smartphone, nfatti, hanno ricevuto un nuovo aggiornamento L'articolo Samsung Galaxy J6 (2018), Nokia X7 e Nokia 3 si aggiornano con le patch di dicembre e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Samsung Pay si aggiorna e migliora il supporto NFC : Nelle scorse ore il team di Samsung Pay ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento con il quale va a rendere più semplice l'utilizzo di tale applicazione

Samsung Galaxy Tab A (2016) si aggiorna ad Android 8.1 Oreo : Si stanno moltiplicando le segnalazioni di possessori del Samsung Galaxy Tab A che sostengono di avere ricevuto l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo

Resuscitano i Samsung Galaxy S7 Wind e Tre il 14 dicembre : doppio aggiornamento disponibile : Un fine settimana ricco di novità quello che ci apprestiamo a vivere in Italia grazie al Samsung Galaxy S7. Per una volta, infatti, è possibile concentrarsi su varianti dello smartphone che spesso e volentieri vengono snobbate dal produttore coreano, vale a dire quelle brandizzate Wind e Tre, considerando il fatto che da oggi 14 dicembre risulta essere in distribuzione l'aggiornamento di dicembre e novembre. Proviamo dunque a raccogliere alcune ...

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus ricevono l'aggiornamento di sicurezza di dicembre in Germania : In Germania è stato dato il via al rilascio dell'aggiornamento di sicurezza con le patch di dicembre per i Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus

Spinta alla batteria per il Samsung Galaxy S8 e chiarimenti sull'aggiornamento di dicembre : Ci sono alcuni riscontri particolarmente significativi che oggi 13 dicembre possiamo prendere in esame per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8, considerando il fatto che lo smartphone è stato uno dei primi a ricevere l'aggiornamento di dicembre. Dopo alcune informazioni preliminari condivise un paio di giorni fa in questa direzione (qui trovate ulteriori novità a tal proposito), stavolta credo sia utile concentrarsi sugli ...

Alza la testa il Samsung Galaxy S8 Vodafone : analisi aggiornamento XXU4CRKG : Si aggiungono alla lista dei Samsung Galaxy S8 acciuffati da un nuovo aggiornamento (in questo caso il pacchetto G950FXXU4CRKG con la patch di sicurezza di novembre, a differenza di quello che era stato riservato agli esemplari no brand qualche giorno fa, comprensivo della patch di dicembre) i brandizzati Vodafone, con un firmware piuttosto recente, contraddistinto da una date build risalente al 30 dello scorso mese (CSC G950FOVF4CRK3 e ...

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus si aggiornano con miglioramenti generali : Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per i Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Samsung Galaxy S9 riceve un nuovo aggiornamento di Android 9 Pie beta negli Stati Uniti : Samsung ha rilasciato negli Stati Uniti un nuovo aggiornamento della versione beta di Android 9 Pie per il Samsung Galaxy S9

Prima del previsto l'aggiornamento di dicembre sui Samsung Galaxy S9 : due problemi risolti : Ci sono già oggi alcune segnalazioni in giro per il web per quanto concerne la disponibilità dell'aggiornamento di dicembre per i Samsung Galaxy S9. In netto anticipo rispetto agli standard del produttore coreano, infatti, in queste ore si parla dell'arrivo del pacchetto software nel nord Europa, con la reale prospettiva di poterlo toccare con mano anche in Italia nel giro di pochissimi giorni. Insomma, un modo per allentare la presa su Android ...

TIM starebbe per aggiornare i prezzi di alcuni dispositivi acquistabili a rate - fra cui Samsung Galaxy Watch : Il Natale sta oramai arrivando e forse è il momento giusto per farsi un regalo: TIM, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe intenzione di riformulare […]

Aggiornamenti e patch per LG G7 ThinQ (finalmente!) - Samsung Galaxy J5 2017 e Razer Phone 2 : Come ogni inizio mese che si rispetti, in questi giorni sono molti gli smartPhone Android ad aver ricevuto degli Aggiornamenti firmware

Non perdono tempo i Samsung Galaxy S7 TIM con l'aggiornamento di novembre : Abbiamo dovuto attendere più a lungo del previsto, ma ora la situazione riguardante la distribuzione dell'aggiornamento di novembre per i Samsung Galaxy S7 pare si stia sbloccando su larga scala in Italia. Dopo aver portato alla vostra attenzione la diffusione del pacchetto software via OTA per i modelli no brand, come avrete notato dal nostro articolo di ieri, oggi 5 dicembre pare essere giunto il turno del pubblico TIM, con una corsia ...

Huawei Mate 20 Pro e Samsung Galaxy A7 (2018) si aggiornano con patch di novembre e altre novità : Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte dagli ultimi aggiornamenti per Huawei Mate 20 Pro e Samsung Galaxy A7 (2018)