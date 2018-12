Piazza Affari frena i listini europei che chiudono senza slancio

Piazza Affari la peggiore (-0 - 97%) nel giorno delle tre streghe - spread a 257 : Oggi ricorrono le scadenze tecniche di futures, opzioni e indici. Intanto negli Usa si profila il rischio di una paralisi dell'attività del Governo federale a partire da domani. A Milano male le banche, rimbalza Mediolanum...

Wall Street rimbalza grazie al tech. A Piazza Affari giù le banche : L'attuale espansione dell'economia è iniziata a metà del 2009. Per quanto riguarda invece gli ordini di beni durevoli, il dato è salito in novembre dello 0,8%, mentre le stime erano per un +1,3%. ...

Wall Street rimbalza grazie al tech. A Piazza Affari giù le banche : Nonostante il rischio di e il Senato Usa bocci la legge che evita il blocco dell'attività del Governo federale a partire da domani, gli indici Usa rialzano la testa. L'Europa, invece, rimane debole con Milano che guida i ribassi. Mercati nervosi per le scadenze tecniche delle cosiddette «tre streghe»...

Piazza Affari maglia nera in Europa. Pesa performance bancari : Giornata no per Piazza Affari che si conferma la peggiore in Europa , mentre i mercati scontano le preoccupazioni per il deterioramento della situazione economica globale. Il rialzo dei tassi della ...

Borse - pesa rischio «paralisi» Usa. Piazza Affari la peggiore - Unicredit giù : Dopo il tonfo di Wall Street e la flessione di Tokyo dell'1,1%, i listini europei temono la possibilità che il Senato Usa bocci la legge che evita il blocco dell'attività del governo federale a partire da domani. Incertezze anche da dimissioni Segretario alla Difesa Usa. Mercati nervosi per le scadenze tecniche delle cosiddette "tre streghe"...

Borse - pesa rischio «paralisi» Usa. Piazza Affari la peggiore - Unicredit giù : ... alias riduzione costante ed automatica del bilancio, ha dato lo spunto per un ulteriore calo dei listini azionari, scatenando i timori di rallentamento dell'economia Usa enfatizzati proprio dall'...

Caduta vertiginosa di Telecom Italia sul mercato di Piazza Affari : Affonda sul mercato la compagnia telefonica , che soffre con un calo del 2,46%. L'andamento di Telecom nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Fincantieri senza scampo a Piazza Affari : In forte ribasso il principale complesso cantieristico al mondo , che mostra un disastroso -2,74%. Lo scenario su base settimanale di Fincantieri rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Piazza Affari : peggiora Banco BPM : A picco la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che presenta un pessimo -2,62%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto ...

RCS in picchiata a Piazza Affari : Pressione sul gruppo editoriale , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,40%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento ...

La manovra e Trump mettono in difficoltà Piazza Affari : Milano. Le vendite continuano a colpire i mercati europei dopo la chiusura in rosso di ieri di Wall Street e la giornata contrastata per le piazze asiatiche: a Milano il Ftse Mib perde lo 0,92 per cento dopo le prime due ore di negoziazione, con il calo maggiore fra i principali mercati europei. In

Seduta molto negativa per l'indice del settore telecomunicazioni - -1 - 58% - - borsa Piazza Affari : in discesa Telecom Italia : Rosso per il comparto Telecomunicazioni in Italia che supera l'andamento in discesa dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni. Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto la giornata a ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari all'ultima seduta prima di Natale - 21 dicembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari all'ultima seduta prima della pausa natalizia. Diversi i dati macroeconomici in agenda

Piazza Affari parte in rosso con le altre borse. Preoccupa economia globale : Elemento che va ad aggiungersi alle decisioni della Fed sui tassi, al crollo del prezzo del petrolio ed ai timori di una frenata dell'economia mondiale. Unica nota positiva degli ultimi giorni l'...