Manovra | la protesta degli Ncc | botti davanti alla Camera

Manovra - il giorno della protesta. Arriva il maxiementamento - scontro sulle aliquote Iva : Il maxiemendamento del governo con le ultime modifiche alla legge di Bilancio Arriva direttamente in aula al Senato saltando la commissione Bilancio perché, come spiega va ieri pomeriggio il presidente Daniele Pesco (M5s), «700 emendamenti da vagliare sono troppi e non c’è abbastanza tempo per farlo». L’annuncio, con l’aggiunta del voto di fiducia ...

Manovra - per vendere gli edifici pubblici via i limiti alla destinazione d’uso. I Verdi protestano : “Vince la speculazione” : Il palazzo degli Esami e l’ex ospedale San Giacomo a Roma che diventano degli enormi centri commerciali kitsch. Palazzo Serafini e Palazzo delle Poste a Firenze trasformati in alberghi o immobili residenziali rivenduti a peso d’oro. Le ex caserme dei Carabinieri messe in vendita dal Comune di Milano trasformate in bingo, sale slot o, dove possibile, sexy shop. Il tutto, senza la necessità di adeguarsi ad alcun vincolo architettonico imposto dai ...

La protesta contro la Manovra : L'aumento delle tasse e il ritorno delle clausole di salvaguardia allarmano i commercianti, mondo delle imprese e consumatori. protestano la Cei e il volontariato per il raddoppio dell'Ires a carico ...

Manovra - stanotte la fiducia. Tensione al Senato - protestano le opposizioni : Palazzo Madama. Tensione politica alle stelle per il passaggio della Manovra al Senato. In Aula riprende la discussione generale in attesa del maxiemendamento che il governo si è impegnato a presentare tra le ore 15 e le 16. ...

Manovra - testo al Senato senza mandato al relatore : Pd e Leu abbandonano la commissione Bilancio per protesta : Il giorno dopo l' ok alla da parte dell'Unione Europea e lo scampato pericolo della procedura d'infrazione per la Manovra arriva il momento di superare gli ultimi step: l'ok al Senato, il nuovo ...

Manovra - tassisti protestano per aperture agli Ncc : verso blocco del servizio a Roma : Lunghe code alla stazione Termini e all’aeroporto di Fiumicino. I tassisti Romani si fermano per protestare contro un emendamento che disciplina il settore Ncc, presentato dai relatori della legge di Bilancio e che sarebbe stato modificato in alcune parti nella giornata di oggi durante i lavori in commissione al Senato. Sono circa 500 i tassisti che si sono radunati in presidio sotto Palazzo Madama e chiedono di essere ricevuti per ...

Manovra - Uliano : mette a rischio investimenti Fca - pronti a protesta : Torino, 19 dic., askanews, - pronti a "a mettere in campo iniziative di lotta e di protesta in difesa degli oltre 82.000 lavoratori diretti di Fca e altrettanti dell'indotto", se Fca metterà in ...

Manovra - arriva la stretta sugli Ncc. La protesta assedia il Senato : Che vedono il calcio, con 3 pirati su 4 telespettatori, in testa alla graduatoria degli sport più colpiti, seguito da Formula Uno, MotoGP e tennis. Con un emendamento alla Manovra depositato in ...

Manovra - arriva la stretta sugli Ncc. La protesta assedia il Senato : Al grido di “Toninelli tassinaro” oltre 200 Ncc bloccano Corso Risorgimento a Roma. La protesta davanti al Senato è legata all’emendamento alla Manovra depositato in Commissione...

Ncc - protesta a Roma contro l’obbligo di tornare in rimessa dopo la corsa. E in Manovra spunta la deroga : E’ arrivata fino a sotto il Senato la protesta degli ncc, i noleggiatori con conducente, sul piede di guerra contro l’entrata in vigore da gennaio di un decreto che li costringerebbe a rientrare in rimessa alla fine di ogni corsa. Secondo la categoria, queste novità metterebbero a rischio migliaia di posti di lavoro. Una delegazione martedì mattina ha incontrato il viceministro ai Trasporti, Edoardo Rixi, ma durante il vertice non è ...