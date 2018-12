Incidente in miniera | 5 morti e 8 dispersi in Repubblica Ceca

Cina - Incidente in una miniera di carbone : sette morti : sette persone sono rimaste uccise e altre tre ferite in un incidente avvenuto ieri sera nella miniera di carbone di Fengchun, nel sud-ovest della Cina. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Xinhua”. Le persone coinvolte nell’incidente lavoravano per il gruppo Chongqing Energy, che gestisce la miniera, situata nella citta’ di Chongqing. Il gruppo ha sospeso le operazioni in tutte le sue miniere di carbone. Lo scorso ...