I malware dei Bitcoin aumentati a dismisura nel 2018

Cybersecurity - in Italia un “cimitero dei virus” per smascherare i malware : Foto: Getty Images Nella mitologia giapponese Yomi è la terra dei morti, un regno da cui le anime non possono tornare. Yoroi, startup Italiana specializzata in Cybersecurity, lo ha scelto come nome per ribattezzare il suo recinto di test sui virus informatici. Uno spazio segregato. Un sandbox (recinto di sabbia) in gergo tecnico, o un “cimitero di virus”, per usare la metafora degli inventori, dove si possono eseguire file e url sospetti per ...