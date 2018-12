Guida autonoma | UBER riprende i test dopo l’incidente mortale

YAPE : il sistema di consegne a Guida autonoma protagonista al CES di Las Vegas : Nuove versioni del veicolo, evoluzioni funzionali, sviluppo dei servizi, prestigiosi riconoscimenti internazionali, importanti progetti con alcuni tra i leader mondiali della logistica, della delivery e della grande distribuzione. Per YAPE, il sistema di consegne a guida autonoma ormai divenuto una vera e propria icona della tecnologia made in Italy, il 2019 sarà l’anno del definitivo decollo su scala globale. Un anno che il veicolo, nato e ...

Guida autonoma - Uber - i collaudi ripartono dopo l'incidente : A nove mesi dall'incidente mortale in Arizona e dal conseguente arresto di tutte le attività di sperimentazione, Uber è pronta a riaprire la sperimentazione stradale delle auto a Guida Autonoma. Secondo le informazioni diffuse da Bloomberg l'azienda ha ricevuto l'ok dal dipartimento dei trasporti della Pennsylvania per circolare nella città di Pittsburgh. In parallelo sono tornate a circolare altre vetture anche a San Francisco e Toronto, ma in ...

Sulla gamma Suzuki la Guida semi-autonoma è di serie : Sui modelli Suzuki è spesso standard ciò che molti altri costruttori forniscono solo a pagamento o sui modelli dei segmenti...

Da Bosch lo shuttle del futuro : iperconnesso - elettrico e a Guida autonoma : L'obiettivo è cavalcare un segmento che nel mondo sta conquistando sempre più utenza: secondo il servizio di consulenza Roland Berger, citato da Bosch, in Europa, Stati Uniti e Cina nel 2020 saranno ...

Auto a Guida autonoma e smart mobility - le 5 incognite sul futuro in Europa : 5G e Auto connesse (Getty Images) Vienna – Nei giorni scorsi Google ha piantato un’altra bandierina nella staffetta verso l’Auto a guida Autonoma. A Phoenix, negli Stati Uniti, entrerà in servizio la prima flotta dei taxi senza conducente di Waymo, società controllata dal gigante di Mountain View. E il tutto senza una rete 5G, anche se la città statunitense rientra nel club delle metropoli che presto saranno connesse con le ...

Waymo One : al via da Phoenix il servizio di ride sharing con auto a Guida autonoma : Sono trascorsi circa 10 anni da quando il gigante tecnologico Google ha iniziato a lavorare al suo progetto delle self-driving cars, le auto a guida autonoma. Al tempo si guardava a questa rivoluzione della mobilità come un progetto difficile da immaginare. Oggi sempre più aziende stanno lavorando a questa tecnologia che potrebbe rivoluzionare il trasporto urbano nei prossimi anni. Waymo è la sussidiaria di Alphabet che ha ereditato il progetto ...

Audi investirà 14 mld nei prossimi 5 anni su elettrico e Guida autonoma. Entro 2023 lanciati 20 nuovi modelli : BERLINO - Il gruppo automobilistico tedesco Audi ha annunciato investimenti da 14 miliardi di euro, nei prossimi 5 anni, per andare avanti nell'elettromobilità, nella digitalizzazione e...

Audi - 14 miliardi di euro per elettriche e Guida autonoma : tra il 2019 e il 2023, l'Audi spenderà 14 miliardi di euro per sostenere i progetti nei campi della mobilità elettrica, della guida autonoma e della digitalizzazione. Gli investimenti rientrano in un programma più ampio, per un valore complessivo pari a 40 miliardi.20 modelli elettrificati entro il 2025. Con l'iniezione di risorse, Ingolstadt vuole adeguare le attività del gruppo ai mutamenti del mercato e della domanda, sostenendo soprattutto ...

Il problema più grande con la Guida autonoma non ha nulla a che fare con l'AI : La ragione, secondo la scienza medica, può essere suddivisa in tre fattori principali. Il primo deriva da un conflitto tra gli input vestibolari e visivi. In termini profani, le parti dell'orecchio ...