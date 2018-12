romadailynews

Astorre: Comune deve mediare per risolvere caos bus turistici: Roma – "Il sistema turistico…

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Roma – “Il sistema turistico della Capitale e’ uno dei motori principali dell’economia romana, laziale e nazionale. Affinche’ questo meccanismo continui a funzionare e’ essenziale che tutti gli ingranaggi che lo compongono siano in connessione e dialoghino tra loro. La contrapposizione di queste ultime ore tra gli operatori del trasporto turistico e la giunta capitolina non va affatto nella giusta direzione, anzi immette elementi di discordia di cui nessuno sentiva e sente il bisogno”.“La potesta’ regolamentare spetta al Campidoglio eessere esercitata pienamente, ma essa non puo’ prescindere da un dialogo di merito con le categorie interessate, compresa quella degli operatori dei bus. Non si risolvono i problemi usando la clava. Allo stesso tempo non si puo’ paralizzare il Centro Storico per far sentire ...