The Walking Dead 9B riparte dal primo sguardo ad Alpha e il ritorno di Jesus

Alexandra Breckenridge e Daniel Gillies sbarcano su Netflix in Virgin River : le novità sulle star di The Walking Dead e The Originals : Buone notizie per i fan di The Walking Dead e The Originals visto che Alexandra Breckenridge e Daniel Gillies sono già pronti a buttarsi in una nuova avventura targata Netflix, Virgin River. La protagonista sarà proprio la nostra Jessie che nella serie sarà chiamata a vestire i panni di Melinda Monroe pronta a lasciarsi tutto alle spalle e la sua Los Angeles per iniziare una nuova vita come infermiera professionista nella remota California ...

L'ex lead writer di The Walking Dead di Telltale si unisce a Insomniac Games : Pochi mesi dopo la chiusura di Telltale Games, la lead writer Mary Kenney ha rivelato che si unirà a Insomniac Games, lo studio dietro Marvel's Spider-Man.Come riporta Gamerant, l'annuncio è stato fatto sull'account personale Twitter di Kenney, confermando che è destinata a unirsi al team di Insomniac nel nuovo anno. Kenney non ha rivelato quale sarà il suo ruolo in Insomniac, ma si presume che sarà in qualche modo simile a quello ricoperto in ...

The Walking Dead 9 riparte senza Rick Grimes ma puntando tutto su Daryl : il suo salvataggio è solo un sogno? : Dalle ultime scene con Daryl alla possibilità che il salvataggio sia solo un sogno, i rumors su quanto accaduto a Rick Grimes in The Walking Dead 9 si moltiplicano anche se ormai sembra essere certo il fatto che Andrew Lincoln non tornerà nella serie e che il pubblico scoprirà cosa gli è successo solo in questi film già annunciati. Rimane il fatto che una lacuna c'è e che i fan non possono fare a meno di chiedersi: "Perché?". E' mai possibile ...

The Walking Dead 9 ripartirà da Dwight? Le parole di Austin Amelio : Uno dei grandi misteri di The Walking Dead 9 è proprio legato all'assenza di Dwight ma la fuga di Negan nel finale di metà stagione lascia pensare che qualcosa sta cambiando per i Salvatori. Il villain impersonato da Jeffrey Dean Morgan adesso sa molto su quanto è successo ad Alessandria e su come si sono organizzati i gruppi di superstiti e potrebbe usare questo a suo vantaggio dopo anni passati dietro le sbarre, ma in tutto questo avrà davvero ...

Steven Yeun tradisce The Walking Dead con The Twilight Zone : Glenn Rhee torna in tv : I fan non avranno modo di rivederlo in uno dei prossimi episodi di The Walking Dead 9 ma sicuramente lo rivedranno presto in tv. Steven Yeun è stato uno dei grandi assenti nell'episodio che ha segnato l'uscita di scena di Rick Grimes (Andrew Lincoln), segno che forse le cose non siano proprio pacifiche tra l'attore e la produzione, ma presto avrà modo di accontentare il suo pubblico con il ritorno in tv. È di poche ore fa l'annuncio che ...

Jeffrey Dean Morgan in Supernatural 14 : il Negan di The Walking Dead torna dai suoi figli televisivi : Niente più Lucille, zombie o Salvatori, Jeffrey Dean Morgan si lascia alle spalle The Walking Dead e le sue atmosfere cupe per dirigersi verso "casa" e i suoi figli televisivi in Supernatural 14. Da molti mesi l'attore stava chiedendo a gran voce il ritorno nella serie The CW e insieme a lui anche i fan storici della serie che presto vedranno in onda il 300esimo episodio e temevano di non poter assistere alla reunion storica tra John Winchester ...

Chandler Riggs in The Walking Dead 9? “Sarebbe stato bello vedere Carl senza Rick e al fianco di Negan” : Un altro lunedì di pura follia per i fan della serie AMC e per tutti coloro che avrebbero voluto vedere ancora Chandler Riggs in The Walking Dead 9. A quanto pare questo desiderio è comune ai fan e allo stesso attore che, proprio in un nuovo fine settimana senza la serie, ha rivelato la sua voglia di vedere Carl in azione senza il padre Rick Grimes. Lo sceriffo è uscito di scena negli ultimi episodi della prima metà di stagione portato in ...

The Walking Dead The Final Season : il terzo episodio "Broken Toys" in arrivo a gennaio : In occasione del Kinda Funny Games Showcase è stato svelato che l'episodio 3 di The Walking Dead: The Final Season sarà disponibile a partire dal 15 gennaio 2019.Sarà lanciato per PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One, l'episodio è inoltre sviluppato da uno studio diverso dopo la chiusura di Telltale.Il terzo episodio, riporta VG247, si intitolerà Broken Toys, ed è in lavorazione presso gli studi di StilNotBitten, team di Skybound Games cui è ...

Nei film di The Walking Dead Rick Grimes non sarà solo : chi ci sarà? : The Walking Dead sembra già un lontano ricordo e mentre il pubblico si divide ancora sull'utilità e sulla bellezza degli episodi della prima parte della nona stagione, altri pensano già ai possibili film annunciati e che potrebbero essere dedicati a Rick Grimes. Lo sceriffo è morto, o almeno questo è quello che pensano i suoi amici e la sua famiglia, ma in realtà è vivo e vegeto e proprio grazie Jadis (Pollyana McIntosh) e proprio lei potrebbe ...

Vi consiglio Walking with The blues di Ben Sidran perchè ha la forza delicata di una voce unica : Amo e ascolto Ben sin da quando portavo i pantaloni corti. Pomeriggi a studiare sui libri e mamma e papà che mi chiedevano come potessi concentrarmi ascoltando musica. Ricordo ancora la risposta di un ...

Starbreeze ad un passo dalla bancarotta a causa del flop di Overkill's The Walking Dead : Starbreeze sta lottando disperatamente per rimanere a galla senza essere costretta a dichiarare la bancarotta, infatti dopo il recente flop di Overkill's The Walking Dead, la compagnia ha dovuto far fronte a sostanziosi buchi di bilancio.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, contemporaneamente a questa notizia, il CEO della compagnia Bo Andersson ha dato le sue dimissioni, è stato comunque assicurato che gli stipendi dei dipendenti ...

Primo lunedì senza The Walking Dead 9 : cosa ha funzionato e cosa no nella prima parte di stagione? : Il Primo lunedì senza The Walking Dead 9 sta per prendere forma. Tra poco, quando i fan italiani della serie AMC metteranno la tv su Fox di Sky scopriranno che Daryl, il suo Cane e i suoi compagni non ci saranno. Nessuna lotta, niente corse contro il tempo o zombie da seminare, tutto sarà messo a tacere da una lunga pausa che terrà The Walking Dead 9 lontano dai fan fino al prossimo 10 febbraio. La rinascita dello spettacolo è passata per la ...

Jesus e Aaron innamorati in The Walking Dead 9? “In questi sei anni potrebbe essere successo qualcosa” : Il finale di metà stagione di The Walking Dead 9 ha frantumato i sogni di molti fan e di tutti coloro che speravano di vedere una vera e propria relazione tra Jesus ed Aaron ma è proprio Tom Payne a consolare tutti svelando un possibile dettaglio. L'attore che ha prestato il volto a Jesus in questi ultimi anni crede davvero che qualcosa tra lui e Aaron (Ross Marquand) sia "probabilmente" avvenuta durante quel salto temporale di sei anni. Lo ...