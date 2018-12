Steaua Bucarest | Becali shock | Donne nel calcio contro natura | non farò il volere

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Pro Recco-Steaua Bucarest 19-7. Prosegue la corsa a due di liguri e Barceloneta : Prosegue spedita la marcia della Pro Recco nella Champions League di Pallanuoto: i liguri, oggi in vasca a Bologna nel match valido per la quarta giornata, superano la Steaua Bucarest per 19-7 in un match equilibrato soltanto nel primo quarto e così proseguono il duello in vetta al Gruppo A a punteggio pieno con gli spagnoli del Barceloneta, lasciando il Brescia solitario al terzo posto a quota nove. liguri subito avanti con Aicardi e Mandic, ...