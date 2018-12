Palermo | nuova aggressione razzista | picchiato uno studente universitario libico

Serie B - Palermo : in città gli esponenti della nuova proprietà : Nel riserbo più assoluto gli esponenti della nuova società del Palermo muovono i primi passi. Questa mattina sono arrivati in città gli inglesi Clive Richardson e il nuovo consulente Dean Holdsworth (che ha preso il posto di David Platt). I due sono stati presso la sede del club allo stadio Renzo Barbera e sono stati raggiunti dal direttore sportivo Rino Foschi e i suoi collaboratori Corti e Marin. Bocche più che cucite anche al termine ...

Palermo : Zamparini escluso dalla gestione della nuova società : Palermo - Non ci sarà alcuno spazio per Maurizio Zamparini nel nuovo assetto del Palermo, così come è già finita l'avventura di David Platt come consulente del sodalizio siciliano. A comunicarlo è la ...

Palermo - la nuova proprietà esclude Zamparini e Platt : La Global futures sports & entertainment limited (Gfse Ltd), fresca proprietaria del Palermo, ha comunicato che l’ex presidente Zamparini non avrà un ruolo di consulenza nel nuovo assetto societario e che non ci sarà spazio neanche per David Platt, il cui compito si è esaurito. “Zamparini – si legge sulla nota in inglese – non sarà a nessun titolo coinvolto nella gestione del club e i commenti sulla squadra ...

Palermo - la nuova dirigenza si presenta così : le indicazioni sul mercato : Maurizio Zamparini ha lasciato il Palermo, il club rosanero è finito nelle mani di Clive Richardson. Parla proprio il numero uno: “negli ultimi sei mesi cercavamo opportunità d’investimento in tutto il mondo. Siamo stati noi a cercare il Palermo. Questa per noi rappresenta una grande opportunità. Il nome del nuovo proprietario? Non è soltanto uno ma al momento non possiamo ufficializzare l’organigramma. Non sappiamo come ...

Palermo - nuova proprietà incontra squadra : ANSA, - Palermo, 4 DIC - È Maurizio Zamparini che sta facendo gli onori di casa al centro sportivo di Boccadifalco dove il Palermo si sta allenando in vista della partita di sabato a Padova. L'ormai ...

Palermo - svelata la nuova proprietà inglese : «Club in mani sicure» : È la società britannica Futures Sports&Entertaiment l'acquirente del Palermo calcio, come annunciato dal ceo del gruppo. L'articolo Palermo, svelata la nuova proprietà inglese: «Club in mani sicure» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mafia : colpo alla nuova Cupola di Palermo - 46 fermi. VIDEO : Tra i fermati anche il nuovo capo dell'organizzazione: Settimino Mineo, 80 anni, ufficialmente gioielliere, con un 'curriculum' mafioso di decenni - E' scattato all'alba un maxi blitz dei carabinieri ...

Preso Settimino Mineo - "Padrino" di Cosa Nostra. A Palermo 46 arresti nella nuova Cupola : Quarantasei arresti a Palermo per quella che viene considerata la nuova Cupola di Cosa Nostra, Preso anche Settimino Mineo, 80 anni, considerato il nuovo capo dell'organizzazione mafiosa.Cosa nostra, dopo anni, aveva ricostruito la storica Cupola. Emerge da una indagine della dda di Palermo che ha disposto il fermo di 46 persone tra cui il nuovo capo dell'organizzazione. Il fermo è stato eseguito dai carabinieri del comando provinciale. ...

Palermo - colpo alla nuova Cupola di Cosa nostra. Arrestato l'erede di Riina - è il boss Settimo Mineo : La Cupola di Cosa nostra è tornata a riunirsi, il 29 maggio scorso. Non accadeva dal 1993. I capi delle famiglie di Palermo si sono ritrovati per eleggere il nuovo padrino, l'erede di Totò Riina morto ...

